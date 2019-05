Filmfestivalen i Cannes + FÖLJ

”Parasite” historisk vinnare i Cannes – Tarantino utan pris









1 av 3 | Foto: Petros Giannakouris / TT Guldpalmen, bästa film: ”Parasites”, av Bong Joon Ho, Sydkorea.

avJan-Olov Andersson

FILM 25 maj 2019 21:58

CANNES. ”Parasite” av Bong Joon Ho vann Guldpalmen på årets filmfestival.

Det är första gången en sydkoreansk film vinner.

Tre av de fyra kvinnliga regissörer som tävlade om Guldpalmen prisbelönades. Medan Quentin Tarantino blev helt utan pris för festivalens mest omtalade film.

För två år sedan var vi ett fåtal svenska journalister som var kvar sista kvällen och som jublade i festivalpalatsets pressrum när Ruben Östlund vann Guldpalmen för ”The square”.

Våra kollegor från Sydkorea är dock både fler och mer högljudda och en sydkoreansk film har dessutom aldrig vunnit ett så här fint internationellt filmpris.

Och det är bara att gratulera.

Det finns ju ingen objektiv sanning när man tävlar i filmskapande, men frågar ni mig, så var det rätt film som vann.

Vass samhällskritik

Som juryns ordförande, regissören Alejandro González Iñárritu, sa, så är Bong Joon Hos film en hybrid av alla tänkbara filmgenrer. Komedi, satir, thriller, drama, kalla det vad ni vill, men filmen är sällsynt engagerande och innehåller samtidigt riktigt vass samhällskritik. Det handlar om en fattig familj som på ett raffinerat sätt infiltrerar en stenrik familj. Filmen är mångbottnad. Det är inte så att de fattiga är goda och de rika onda, snarare stundtals tvärtom. Juryns beslut var enhälligt, sa de.

I stort sett finns det inte mycket att klaga på när det gäller juryns arbete.

Ken Loachs ”Sorry we missed you” hade väl i och för också varit värd ett pris, men den brittiske veteranen har ju redan vunnit två Guldpalmer, senast för tre år sedan, och fullt lika bra som ”Jag, Daniel Blake” är inte nya filmen.

Tarantino kammade noll

Festivalchefen Thierry Frémaux var säkert också nöjd efter de senaste årens kritik mot bristen på kvinnliga regissörer. I år vann, fullt välförtjänt, Mati Diop och Célina Sciamma två tunga priser. Och Jessica Hausners film vann kvinnliga skådespelarpriset.

Bland kändisarna som agerade prisutdelare fanns Sylvester Stallone, Michael Moore, Viggo Mortensen och Catherine Deneuve.

Quentin Tarantino var på plats, men blev alltså helt utan pris, 25 år efter att han vann Guldpalmen här för ”Pulp fiction”. Och man kan väl se det så här:

Med den filmen revolutionerade han filmbranschen. Den här gången gjorde han ”bara” ännu en oftast grymt underhållande film.

Här är alla vinnare på Cannes-festivalen

Guldpalmen, bästa film: ”Parasite”, av Bong Joon Ho (Sydkorea).

Juryns stora pris, andrapris: ”Atlantique”, av Mati Diop (Frankrike).

Juryns pris, tredjepris: ”Le Misérables”, av Ladj Ly (Frankrike) och ”Bacurau”, av Kleber Mendonça Filho och Juliano Dornelles (Brasilien).

Bästa regi: Jean-Pierre och Luc Dardenne, för ”Unga Ahmed” (Belgien).

Bästa manus: Céline Sciamma, för ”Portrait de la jeune fille en feu” (Frankrike).

Bästa manliga skådespelare: Antonio Banderas, för ”Pain & glory” (Spanien).

Bästa kvinnliga skådespelare: Emily Beecham, för ”Little Joe” (Österrike, England).

Juryns specialpris: ”It must be heaven”, av Elia Suleiman (Palestina).

Camera d'Or (bästa debutfilm): ”Nuestras madres”, av César Díaz (Guetamala).

FIPRESCI, filmkritikernas pris:

”It must be heaven”, av Elia Suleiman (av tävlingsfilmerna). ”Beanpole”, av Kantemir Balagov (i sidosektionen Un Certain Regard-film). ”The lighthouse”, av Robert Eggers (i sidosektionen Quinzaine des Réalisateurs-film).

LÄS OCKSÅ Det var bäst, roligast och mest glamoröst på årets Cannes-festival

LÄS OCKSÅ PLUS Från lyxprostituerad 17-åring till firad filmstjärna i Cannes

LÄS OCKSÅ Tysk stjärna hyllar Michael Nyqvist i Cannes