Svensken kommer att göra oss alla stolta

Experterna tippar Oscarsgalans vinnare och förlorare

Publicerad 2024-03-10

share-arrow Dela unsave Spara

I natt ska ett helt gäng Oscarsstatyetter delas ut till Hollywoodstjärnorna. Det är galornas gala och i år ser du den på TV4.

Stefan Hedmark (SH) och Jan-Olov Andersson (JOA) står redo med spåkulan.

Här är vinnarna på galan i de största filmkategorierna.

Film

”American fiction”, ”Barbie”, ”Fritt fall”, ”The holdovers”, ”Killers of the flower moon”, ”Maestro”, ”Oppenheimer”, ”Past lives”, ”Poor things”, ”The zone of interest”.

SH: 2023 har varit ett bra år. Det är verkligen kul att se att samtliga nominerade lyckas överträffa förra årets vinnare! Jag tycker att ”The holdovers” är bäst i kategorin, men kan absolut leva med att förhandstippade favoriten ”Oppenheimer” tar hem toppriset.

expand-left helskärm

JOA: Förra året vann, ofattbart nog, den överskattade ”Everything everywhere all at once”. I år blir det svårt för Oscarsjuryn att göra fel. Tre mästerverk är nominerade: ”Oppenheimer”, ”Poor things” och ”The holdovers”. Alla övriga filmer, utom ”Maestro”, är riktigt jäkla bra. ”Oppenheimer” vinner.

expand-left helskärm ”Oppenheimer”.

Regi

Justine Triet (”Fritt fall”), Martin Scorsese (”Killers of the flower moon”), Christopher Nolan (”Oppenheimer”), Yorgos Lanthimos (”Poor things”), Jonathan Glazer (”The zone of interest”).

SH: Min favorit i den här kategorin är Jonathan Glazer som lyckades göra något helt och hållet originellt och spännande av ett flitigt använt biotema, Förintelsen. Men Christopher Nolan förtjänar verkligen statyetten. Vilken makalös karriär han har bakom sig (och förhoppningsvis framför sig).

JOA: Alla fem är värdiga vinnare, men det känns dels att ”Oppenheimer” ligger bra till för storslam och dels att det liksom är Christopher Nolans tur. Han är inte bara en kompromisslös konstnär som regissör, han drar dessutom in tonvis med pengar till Hollywood.

expand-left helskärm Lily Gladstone i ”Killers of the flower moon”.

Kvinnlig huvudroll

Annette Bening (”Nyad”), Lily Gladstone (”Killers of the flower moon”), Sandra Hüller (”Fritt fall”), Carey Mulligan (”Maestro”), Emma Stone (”Poor things”).

SH: En spännande kategori. I mitt tycke är samtliga fyra namn utom Lily Gladstone enormt imponerande i sina roller. Det är inget fel på Gladstones insats, men hennes rollfigur är inte viktigast i ”Killers of the flower moon” (vilket i sig har väckt diskussioner här och var). Det står mellan henne och Emma Stone. Jag tror att det har tippat över till Gladstones fördel vid det här laget.

JOA: Emma Stone visade sig vara bäst, modigast och mest hänsynslös när hon kastade sig in i djärva filmen ”Poor things”. Hon bör vinna. Men Lily Gladstone kan konkurrera om juryn vill visa hur viktigt det är med mångfald, hon skulle bli första vinnaren från den amerikanska ursprungsbefolkningen.

expand-left helskärm Paul Giamatti i ”The holdovers”.

Manlig huvudroll

Bradley Cooper (”Maestro”), Colman Domingo (”Rustin”), Paul Giamatti (”The holdovers”), Cillian Murphy (”Oppenheimer”), Jeffrey Wright (”American fiction”).

SH: Åh, vad jag vill se Paul Giamatti gå upp på scenen och ta emot sin välförtjänta Oscar för ”The holdovers”. Men allting pekar på att det blir Cillian Murphy, som förstås är utmärkt i ”Oppenheimer”. Synd om Bradley Cooper, som lär förlora ännu en gång.

JOA: Det är troligt att Cillian Murphy rider på ”Oppenheimer”-vågen och vinner. Aboslut inte fel. Men jag ser hellre Paul Giamatti som vinnare. Hans lärare är en betydligt mer mångfacetterad roll.

expand-left helskärm Da’Vine Joy Randolph i ”The holdovers”.

Kvinnlig biroll

Emily Blunt (”Oppenheimer”), Danielle Brooks (”Purpurfärgen”), America Ferrera (”Barbie”), Jodie Foster (”Nyad”), Da’Vine Joy Randolph (”The holdovers”).

SH: Att America Ferrera är nominerad här beror mest på ett omtalat (och väldigt överskattat) tal som hennes rollfigur håller i ”Barbie”, en film som i övrigt har många bra förtjänster. Statyetten går till Da’Vine Joy Randolph, en av kvällens mest givna vinnare.

JOA: Här är allt upplagt för Da’Vine Joy Randolph. Hon är en relativt okänd underdog, hennes rollfigur bär både på så mycket smärta och svart humor och prickar in varje replik, varje tonfall, varje gest, på ett mästerligt sätt. Man älskar henne i ”The holdovers”.

expand-left helskärm Robert Downey, Jr i ”Oppenheimer”.

Manlig biroll

Sterling K Brown (”American fiction”), Robert De Niro (”Killers of the flower moon”), Robert Downey, Jr (”Oppenheimer”), Ryan Gosling (”Barbie”), Mark Ruffalo (”Poor things”).

SH: Jag är glad att se Robert Downey, Jr nominerad här; han gör den mest minnesvärda insatsen i ”Oppenheimer” som hämndlysten politiker. Han kommer att vinna en Oscar. En annan Marvelstjärna, Mark Ruffalo, förtjänade också verkligen sin nominering som skamlös advokat i ”Poor things”.

JOA: Här är Robert Downey, Jr storfavorit och vinner antagligen. Vore roligare om Ryan Gosling vann. Han gör väldigt mycket av sin lite otacksamma biroll som fånig plastdocka.

Originalmanus

”Fritt fall”, ”The holdovers, ”Maestro”, ”May december”, ”Past lives”.

SH: Bra nomineringar här, jag accepterar vilken som helst av dem som vinnare. Men det lär bli Justine Triet och Arthur Harari som vinner för ”Fritt fall”, en film som synar relationerna inom en familj samtidigt som den presenterar ett mysterium där varje lösning framstår som fullt möjlig. Skickligt!

JOA: Här kan vem som helst utom ”Maestro” vinna. Tror nog mest på ”Fritt fall”, med sitt unika mord- och rättsfall där inte ens huvudrollsinnehaverskan Sandra Hüller sa sig veta om hennes rollfigur var skyldig eller inte. Men jag håller på ”May december”, en ovanligt smart film efter en verklig händelse.

Manus efter förlaga

”American fiction”, ”Barbie”, ”Oppenheimer”, ”Poor things”, ”The zone of interest”.

SH: Konstigt resonemang bakom placeringen av ”Barbie” i den här kategorin, det är verkligen mer av ett originalmanus än efter en förlaga. Mycket svårt att plocka en vinnare här. Många experter tror att ”American fiction” tar hem det och nog är det en lysande tolkning av boken bakom filmen. ”Oppenheimer” är en given kandidat. Själv tycker jag att den uppenbara vinnaren borde vara ”The zone of interest” som har gjort något så intressant av en bok som delvis har en helt annan inriktning. Så vad blir det? Jag chansar på ”American fiction” av Cord Jefferson.

JOA: På sitt sätt vore väl ”Barbie” en värdig vinnare. Tänk att skriva ett bra manus baserat på – en docka! Men ”Oppenheimer” vinner.

expand-left helskärm ”Spider-Man: Across the Spider-verse”.

Animerad långfilm

”Pojken och hägern”, ”Elementärt”, ”Nimona”, ”Robot dreams”, ”Spider-Man: Across the Spider-verse”.

SH: Det står mellan Spindelmannen och ”Pojken och hägern”. Jag tror att den förstnämnde vinner. Även om man inte är så förtjust i serietidningsfilmer är det svårt att inte imponeras av kreativiteten i ”Spider-verse”-filmerna.

JOA: Amerikaner verkar osannolikt förtjusta i ”Spider-Man”…, så den vinner nog. Annars är japanske mästeranimatören Hayao Miyazaki en värdig vinnare för vad som sannolikt är hans sista film.

expand-left helskärm ”20 dagar i Mariupol”.

Dokumentär

”Bobi Wine: The people’s president”, ”The eternal memory”, ”Fyra döttrar”, ”To kill a tiger”, ”20 dagar i Mariupol”.

SH: Jag tror på ”20 dagar i Mariupol” som på ett obehagligt och ofrånkomligen spännande sätt visar hur en stad faller samman medan fienden kommer allt närmare. En hjärtskärande och akut relevant film.

JOA: ”Fyra döttrar” har många förespråkare, men har svårt att tro att något slår oerhört starka ”20 dagar i Mariupol”. Inte minst för att alla vettiga människor sympatiserar med Ukrainas kamp mot Putin.

expand-left helskärm ”The zone of interest”.

Internationell långfilm

”Kaptenen” (Italien), ”Perfect days” (Japan), ”Snöns brödraskap” (Spanien), ”Lärarrummet” (Tyskland), ”The zone of interest” (Storbritannien).

SH: Då var det äntligen dags för ”The zone of interest” att vinna något. Kan tilläggas att den givetvis borde vinna även ljudkategorin, med tanke på hur just ljudet får symbolisera hela Auschwitz. Det imponerar, men ”Oppenheimer” kan bli svår att besegra i den kategorin.

JOA: Tyskland vann i fjol, deras bidrag i år är också ett starkt och subtilt drama. Men (helt rättvist) vinner Storbritannien med en tyskspråkig antinazistfilm som på ett väldigt originellt sätt skildrar det fasansfulla med Förintelsen.

Foto

”Greven”, ”Killers of the flower moon”, ”Maestro”, ”Oppenheimer”, ”Poor things”.

SH: Klart att Hoyte och hans mäktiga närbilder av skådespelarna i ”Oppenheimer” ska ha en Oscar, även om Edward Lachman och Matthew Libatique gjorde ”Greven” och ”Maestro” otroligt snygga.

JOA: Det svartvita fotot i Pablo Larraíns ”Greven” är makalöst läckert. Men ”Oppenheimer” vinner här också. Halvsvensk vinst, kan man säga, Hoyte van Hoytema startade ju sin karriär i Sverige.

Klippning

”Fritt fall”, ”The holdovers”, ”Killers of the flower moon”, ”Oppenheimer”, ”Poor things”.

SH: Jennifer Lame är ingen nykomling, men det är hennes första Oscarsnominering. Det var hon som klippte den knepiga ”Tenet”, som var obegriplig för många, briljant för en skara hängivna Nolan-fans. Hon kommer att vinna för ”Oppenheimer”.

JOA: ”Oppenheimer” vinner. Väldigt snyggt ihopklippt, det är fan ingen lätt historia att berätta på ett begripligt sätt.

Originalmusik

”American fiction”, ”Indiana Jones and the dial of destiny”, ”Killers of the flower moon”, ”Oppenheimer”, ”Poor things”.

SH: En av kvällens mest givna favoriter att vinna en Oscar är svensk. John Williams, 92, får ursäkta (han har trots allt redan fem Oscars).

JOA: Ludwig Göransson har väl redan vunnit i stort alla priser för ”Oppenheimer”. Så nu får han sin andra Oscar. Östgöte gudskelov, åter gör han alla oss från Linköping lite stolta.

expand-left helskärm ”Barbie”.

Sång

"The fire inside” (”Flamin’ hot”), ”I’m just Ken” (”Barbie”), ”It never went away” (”American symphony”), ”Wahzhazhe (A song for my people)” (”Killers of the flower moon”), ”What was I made for?” (”Barbie”).

SH: Jag brukar sällan få som jag vill i den här kategorin, men i år tycker jag att Billie Eilish och hennes bror Finneas O’Connell har skrivit bästa låten, ”What was I made for?”, och de lär vinna. Det blir deras andra Oscar, efter Bond-låten ”No time to die” häromåret. Tyvärr är veteranen Diane Warrens låt ”The fire inside” ovanligt tråkig.

JOA: Någon av ”Barbie”-låtarna vinner, jag hoppas mest på ”I’m just Ken”, men tror på Billie Eilish-låten.

Glöm inte att gilla Aftonbladet FILM på Facebook och följa oss på Instagram och X (Twitter) för nyheter, trailers, recensioner och skön filmnostalgi.