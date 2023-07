Tom Cruise vill fortsätta i 20 år till

”Harrison Ford är en legendar”

TT

Uppdaterad 08:28 | Publicerad 08:23

Tom Cruise, 61, vill fortsätta göra ”Mission: Impossible”-filmer fram till att han är i 80-årsåldern.

Inspirationen är ”Indiana Jones”-skådespelaren Harrison Ford. Det skriver The Sydney Morning Herald.

– Harrison Ford är en legendar. Jag hoppas att jag fortsätter, jag har 20 år på mig att komma i kapp, säger Tom Cruise, och fortsätter:

– Jag hoppas att jag kan fortsätta göra ”Mission: Impossible”-filmer tills jag är i hans ålder.

helskärm Tom Cruise är aktuell i en ny "Mission: Impossible-film". Arkivbild.

Harrison Ford, som snart fyller 81 år, är aktuell i ”Indiana Jones and the dial of destiny”, den femte och sista i filmserien. Tom Cruise i sin tur spelar huvudrollen i den sjunde ”Mission: Impossible”-filmen, som har premiär den 12 juli.