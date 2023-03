Ingen Oscar för Ruben Östlund – skippade efterfesten

Bästa film: ”Everything everywhere all at once”.

Bästa kvinnliga huvudroll: Michelle Yeoh (”Everything everywhere all at once”).

Bästa manliga huvudroll: Brendan Fraser (”The whale”).

Bästa kvinnliga biroll: Jamie Lee Curtis (”Everything everywhere all at once”).

Bästa manliga biroll: Ke Huy Quan (”Everything everywhere all at once”).

Bästa regi: ”Everything everywhere all at once” Daniel Kwan & Daniel Scheinert.

Bästa originalmanus: ”Everything everywhere all at once” Daniel Kwan & Daniel Scheinert.

Bästa manus efter förlaga: ”Women talking”.

Bästa originalsång: ”Naatu naatu” M.M. Keeravaani och Chandrabose (”RRR”).

Bästa animerade långfilm: ”Guilermo del Toros Pinocchio”.

Bästa internationella film: ”På västfronten intet nytt”.

Bästa originalmusik: ”På västfronten intet nytt”.

Bästa klippning: ”Everything everywhere all at once”.

Bästa kostym: ”Black Panther: Wakanda forever”.

Bästa makeup: ”The whale”.

Bästa foto: ”På västfronten intet nytt”.

Bästa scenografi: ”På västfronten intet nytt”.

Bästa specialeffekter: ”Avatar: The way of water”.

Bästa ljud: ”Top gun: Maverick”.

Bästa kortfilm: ”An irish goodbye”.

Bästa animerade kortfilm: ”The boy, the mole, the fox and the horse”.

Bästa långa dokumentär: ”Aleksej Navalnyj – De sista dagarna i frihet”.

Bästa dokumentärkortfilm: ”Elefantviskarna”.