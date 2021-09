En musikalisk överdos av bejakande budskap

helskärm ”Everybody's talking about Jamie”.

FILMRECENSION Det är ingen hejd på feelgood-frossan i filmversionen av musikalen ”Everybody’s talking about Jamie”, om en tonårskille med dragqueen-drömmar.



Everybody's talking about Jamie

Regi Jonathan Butterell, med Max Harwood, Sarah Lancashire, Lauren Patel, Sharon Horgan, Shobna Gulati, Richard E Grant , Ralph Ineson.

MUSIKAL West End-musikalen ”Everybody's talking about Jamie” – som i sin tur var inspirerad av BBC-dokumentären ”Jamie: drag queen at 16”, om den brittiske tonåringen Jamie Campbell och hans drömmar om att bli en dragqueen – har blivit en filmmusikal marinerad i affirmativa budskap och dränkt med glasyr.

16-årige Jamie (Max Harwood) bor med sin gränslöst stöttande ensamstående mamma (Sarah Lancashire) i Sheffield, där han dragdrömmer om att göra karriär som dragqueen. En resa han vill börja genom att gå på sin skolbal iförd klänning.

Hans muslimska outsider-kompis Pritti (Lauren Patel) peppar honom, och en åldrande före detta dragqueen (Richard E Grant) blir hans mentor, men i andra ringhörnan finns en bromsande lärare (Sharon Horgan), skolans mobbare (Samuel Bottomley) och en frånvarande, homofobisk pappa (Ralph Ineson).

Just den icke-existerande relationen till pappan och Jamies känsla av övergivenhet snuddar vid något gripande. Och det gör även ett själfullt musikalnummer som blickar bakåt, mot 80-talet och aidskrisen, och ett annat där Jamies mamma sjunger om kärleken till sin pojke.

Men i övrigt är det här en ytlig och daterad historia, där var och varannan scen går ut på att karaktärerna runt den ärligt talat tröttsamt självupptagne Jamie berättar hur härlig han är, och inget problem är större än att det kan lösas med ett kostymbyte och lite positivt snack.



”Everybody's talking about Jamie” har premiär på Prime Video den 17 september.

