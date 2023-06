Börjar bra, slutar betydligt sämre

Hypen runt ”The Flash” är grovt överdriven

Uppdaterad 15:04 | Publicerad 13:49

helskärm ”The Flash”

The Flash

Regi Andy Muschietti, med Ezra Miller, Michael Keaton, Sasha Calle, Kiersey Clemons, Ben Affleck

FILMRECENSION. Den har kantats av förseningar och kaos, men nu är The Flashs egna film här.

SUPERHJÄLTEACTION. Inhopp i ”Batman v Superman” och ”Suicide Squad”, en större roll i "Justice League". Nu är The Flashs solofilm här, efter år av förseningar bestående av regissörsbyten, pandemi och en så problematisk huvudrollsinnehavare att det varit osäkert om filmen ens skulle släppas.

Ezra Miller har bland annat anklagats för grooming, misshandel, inbrott, vapenhot, fått besöksförbud och i ett viralt klipp tagit strypgrepp på ett fan och kastat henne i marken, och de senaste månaderna har ofattbara summor lagts på marknadsföring där The Flash knappt syns. Hellre har de spoilat överraskningsmoment som tidigare Batmannen Michael Keaton.

helskärm Michael Keaton.

Många hypeväxlar har dragits på att "The Guardians of the Galaxy"-regissören James Gunn har kallat det här den bästa superhjältefilm som någonsin gjorts, men med tanke på att han chefar på DC Comics tycker man att just det borde ha tagits med fler nypor salt. Men ja, "The Flash" börjar bra.

Medan Batman (Ben Affleck) tar hand om ett dödligt virus tar Justice Leagues valpiga, snackssugne och snabbfotade vaktmästare hand om ett slukhål under ett sjukhus och räddar i farten ett flertal bebisar och en terapihund som handlöst faller från BB-avdelningen. Over the toppig glimten i ögat-action varvas med snygg dito, ovanligt bra effekter, mullrig bas och bra drag.

helskärm Ben Affleck.

När lugnet sedan lagt sig börjar Allen planera hur han ska snurra tiden bakåt för att förhindra mordet på sin mamma – och självklart orsakas kaos. I det här fallet, en tidslinje där Justice League ser annorlunda ut, Eric Stoltz var med i "Tillbaka till framtiden" och Michael J Fox var med i "Footloose".

Regissören Andy Muschietti ("Mama", de två senaste "Det"-filmerna) och manusförfattaren Christina Hodson ("Bumblebee", "Birds of prey") har tillsammans åstadkommit något som en 70-talist-Peter Pan skulle slängt ihop om han blivit kvarglömd i nostalgi- och referensbutiken över natten. Visserligen är det ofta småroligt och Millers Flash är klart charmig – men det räcker inte när det från och med den där inledningen är en alldeles för lång, för pojksentimental och direkt sövande uppförsbacke med för mycket risiga effekter.



Visas på bio.

helskärm The Flash.

helskärm ”The Batman” (2022)

Passa i stället på att se...

... de betydligt bättre och mörkare "The Batman" från 2022 och "The Joker" från 2019.

Visste du att...

... "The Flash"-regissören Andy Muschietti ryktas vara aktuell för en kommande Batman och Robin-film?

