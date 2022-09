Myt och misärporr

”Blonde” får en att känna sig smutsig

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Ana de Armas som Marilyn Monroe i ”Blonde”

Blonde

Regi Andrew Dominik, med Ana de Armas , Lucy DeVito, Garret Dillahunt, Adrien Brody

FILMRECENSION Andrew Dominik filmatiserar Joyce Carol Oates roman "Blonde", med Ana de Armas i huvudrollen som Marilyn Monroe.

DRAMA När Joyce Carol Oates "Blonde" kom var det svårt att värja sig mot den frenetiska ordström som på 800 sidor förde huvudpersonen Marilyn Monroe mot mörker och död. Vilken bok! 20 års kulturkonsumtion senare har en viss mättnad infunnit sig kring berättelser där verkliga kvinnor blir underhållning, true crime och misärporr – i fallet "Blonde" dessutom till största delen bestående av rena fantasier.

I Andrew Dominiks filmatisering åker Monroe på räls rakt mot självmordet utan att knappt passera något av det ljus som trots allt finns i boken, och en kvart in har lilla Norma Jeane Baker blivit slagen och nästan dränkt av sin mamma och skrikande hamnat på barnhem. Klipp till ett kollage av pinupbilder som går över till en våldtäkt på en casting, till tonerna av Monroes "Everybody Needs a Da-Da-Daddy".

I två timmar och 47 minuter har huvudrollsinnehavaren Ana de Armas inte fått så mycket annat att jobba med än att vara en storögt trasig och sorgsen barnkvinna med daddy issues. Det är ett oerhört resursslöseri: hon sipprar Monroe ur varje por, är så bra att det är svårt att tänka sig någon annan i rollen.

helskärm ”Blonde”

Ikoniska bilder och klipp återskapas skickligt, och på så sätt är "Blonde" helt självklart både fascinerande och välgjord. Men när Dominik låter Monroe släpas som ett stycke kött till president JFK och bli nertvingad till en avsugning i extrem närbild kommer jag på mig själv med att undra om en kvinnlig regissör kanske gjort "Blonde" på annat sätt. Inte filmat en traumatisk abort inifrån livmodern, inte låtit en bebis prata med Monroe därinifrån. Kanske hade hon som i boken låtit en 18-årig Monroe njuta av en färdigsoppa i hennes alldeles egna hem när maken är iväg i krig. Valt också ljusa bilder att återskapa. Kanske någon av dem där Monroe skojar framför kameran eller med avsparkade skor hänger med Lauren Bacall eller Jane Russell mellan tagningar på en inspelning?

Här saknas inte bara ljus, utan också den inre monolog som rusade över sidorna i boken. Vi glor på Monroe utifrån, får bara bilderna och myten och blir en del av ytterligare ett övergrepp. Det känns faktiskt ganska smutsigt.



”Blonde” finns på Netflix.

helskärm Marilyn Monroe och Clark Gable i De missanpassade (1961)

SE OCKSÅ: "De missanpassade" som är en av Marilyn Monroes bästa rollprestationer, eller bioaktuella dokumentären ”Joyce Carol Oates : A Body in the Service of Mind”.



