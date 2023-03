Förstår alla hur stor Ruben Östlund är i filmvärlden?

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

Tre nomineringar på Oscarsgalan som äger rum natten till måndag.

Juryordförande på världens största filmfestival i Cannes i maj.

Förstår alla hur jäkla stor Ruben Östlund faktiskt är i filmvärlden just nu?

helskärm

Det känns som i går, men det var säkert kring 15 år sedan som Ruben Östlund och jag kallades in för att bråka om smal vs bred film i SVT:s ”Debatt”-studio i Göteborg. Vi har bråkat färdigt, försonats, jag har insett hans storhet från ”Turist” (2014) och framåt och det har varit en ära och glädje att på plats följa hur han närmast blivit Kungen av Cannes, med två raka Guldpalmsvinster.

Nu tycker somliga att han blivit en kaxig jävel, men det kan han väl få vara. Ingen, varken amerikanska filmtyckare eller jag, tror att han vinner i kategorierna bästa film, regi eller manus. Men i USA är många imponerade att han har kommit så långt som han gjort med en så galet skruvad politisk film som ”Triangle of sadness”.

Och bara en svensk har bossat för juryn i Cannes tidigare: Ingrid Bergman (1915-1982) för femtio år sedan.

Några andra Oscars-tankar:

Störst svenska vinstchans har Ludwig Göransson för sin Rihanna-låt till ”Black Panther: Wakanda forever”. Linköping rules!

Både Tarik Salehs ”Boy from heaven” (Sverige) och Ali Abbasis ”Holy spider” (Danmark) hade förtjänat att vara två av filmerna som gjort upp om Bästa internationella film. Det är fakta, inte patriotism.

”Everything everywhere all at once” är storfavorit. Den är överskattad. Kampen borde stå mellan ”The Banshees of Inisherin”, ”The Fabelmans”, ”Tár” och ”Triangle of sadness”.

Kritiken mot att Brendan Frasers roll i ”The whale” borde gjorts av en skådespelare som är så stor, är pk-galen. Hur många bra skådespelare i 200 kilosklassen finns det? Å andra sidan: tjockdräkten och -sminket i ansiktet gör att man lite grann bara ser just det.

Tyska Netflix-filmen ”På västfronten intet nytt” kommer att knipa många priser.

Lenny Kravitz ska sjunga låten när vi minns de som gått bort under fjolåret. Hoppas inte byxorna spricker som på Gröna Lund…