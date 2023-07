Klatschigt om mjukisdjursbubblan som sprack

”The Beanie bubble” är en underhållande skildring av kapitalism och idioti

Publicerad 08:00

helskärm ”The Beanie bubble”.

The Beanie bubble

Regi Kristin Gore och Damian Kulash, med Zach Galifianakis, Elizabeth Banks, Sarah Snook, Geraldine Viswanathan, Kurt Yaeger, Tracey Bonner, Carl Clemons-Hopkins, Jason Burkey.

FILMRECENSION. Greta Gerwigs ”Barbie” är inte sommarens enda leksaksfilm.

”The Beanie bubble” handlar om mjukisdjuren som välte internet när internet fortfarande var en bebis.

DRAMAKOMEDI. I ”The Beanie bubble” – som är skriven av Kristin Gore (Al Gores dotter) och regisserad av henne och hennes make Damian Kulash (från rockbandet OK Go) – får vi historien om Beanie Babies. En serie mjukisdjur stoppade med små ”plastbönor” i stället för med den traditionella, mjuka fyllningen, som orsakade en sorts masshysteri under 90-talets andra halva och har kallats för ”världens första internetsensation”.

Vuxna människor såg dem som rena investeringar, och budade över varandra på ett nyvaket Ebay för att komma över djuren, som smart nog släpptes i limiterade utgåvor.

Filmen är baserad på boken ”The great Beanie Baby bubble: Mass delusion and the dark side of cute”, men i inledningen görs det klart att medan ”det finns delar av sanningen som man helt enkelt inte kan hitta på”, är resten just påhittat.

Zach Galifianakis spelar leksakstillverkaren och affärsmannen Ty Warner, som 1986 grundade Ty, företaget som sju år senare skulle komma att lansera Beanie Babies. Men filmen är berättad ur tre kvinnors perspektiv.

Den första är Robbie (Elizabeth Banks), som är kompis med Ty i början av 80-talet och sedermera blir hans affärskompanjon och älskarinna.

Den andra är Maya (Geraldine Viswanathan). En ung indisk-amerikansk tjej som börjar i receptionen men har ett exceptionellt sinne för marknadsföring. Hon är den som fattar det här med utbud kontra efterfrågan och ser möjligheterna i den nya grejen internet, och blir snart Tys (synnerligen underbetalda) högra hand.

Och den tredje är den ensamstående tvåbarnsmamman Sheila (Sarah Snook), som tackar ja när Ty friar till henne. Men sedan får anledningar att komma på andra tankar.

Alla tre, som här har fiktiva namn men är inspirerade av verkliga personer, får på ett eller annat sätt uppleva hur den barnsliga och fåfänga egoisten Ty tar åt sig äran för kollektiva prestationer.

”The Beanie bubble” hoppar fram och tillbaka mellan 80- och 90-tal på ett sätt som till en början känns onödigt, men sedan knyts ihop riktigt elegant i filmens senare del. När saker och ting börjar gå åt skogen.

Pasteller och klara färger dominerar färgskalan och framhäver filmens lekfulla ton, och nyhetsklipp fungerar som markörer för den politiska utvecklingen i USA.

Det är en inte så smickrande, men både rolig och insiktsfull skildring av kapitalism, den amerikanska drömmen, och människors förmåga att svepas med i idioti.

Visas på Apple TV+, från den 28 juli.

helskärm ”They cloned Tyrone”.

