”Mean Girls” överlägsen på biotoppen

Drog in 32 miljoner dollar

Publicerad 2024-01-14

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Tina Feys nyinspelning i musikalisk tappning av “Mean Girls” knep överlägset förstaplatsen på den nordamerikanska biotoppen under sin premiärhelg.

Det rapporterar The Hollywood Reporter.

Filmen drog in 32 miljoner dollar, motsvarande knappt 329 miljoner kronor, under helgen och väntas fortsätta generera biljettintäkter även under måndagen då den amerikanska långhelgen avslutas med Martin Luther King-dagen.

expand-left helskärm Tina Fey och den exekutiva producenten Jeff Richmond under filmens världspremiär i måndags.

På andra plats återfinns David Ayers actionthriller “The Beekeeper” med Jason Statham i huvudrollen som skrapade ihop 16,8 miljoner dollar i intäkter.

Roald Dahl-musikalen “Wonka”, med Timothée Chalamet i huvudrollen som den excentriske godismakaren Willy Wonka, hamnade på tredje plats med 11 miljoner dollar.