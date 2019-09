Född: 13 juni 1951

Bor: Södermalm, Stockholm

Familj: Gift med Megan Everett, 42 och sönerna Ossian, 9, och Kolbjörn, 6, med henne. Samt Alexander, 42, Gustaf, 38, Sam, 36, Bill, 28, Eija, 26, och Valter, 23, från äktenskapet med My Skarsgård.

Roller i urval: ”Bombi Bitt och jag”, ”Firmafesten”, ”Den enfaldige mördaren”, ”Åke och hans värld”, ”Falsk som vatten”, ”Ormens väg på hälleberget”, ”Varats olidliga lätthet”, ”Täcknamn Coq Rouge”, ”God afton, herr Wallenberg”, ”Jönssonligans största kupp”, ”Breaking the waves”, ”Amistad”, ”Good Will Hunting”, ”Ronin”, ”Dancer in the dark”, ”Aberdeen”, ”King Arthur”, ”Arn - tempelriddaren”, ”Pirates iof the caribbean”, ”Mamma mia!”, ”En fanska snäll man”, ”Thor”, ”The girl with the dragon tatoo”, ”The Avengers”, ”Berättelsen om Askungen”, ”River”, ”Borg”, ”Mamma mia: Here we go again”.

Aktuell: ”Hopp” och ”Painted bird” visas i Toronto. Hyllade HBO-serien ”Chernobyl” och på bio ”Ut och jaga hästar”.