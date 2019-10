Film + FÖLJ

”Chinatown”-producenten Robert Evans är död

avTT

28 oktober 2019 20:43



Den legendariske filmproducenten Robert Evans i Hollywood har avlidit, rapporterar The Guardian.

Evans upptäcktes av skådespelaren Norma Shearer, som handplockade honom att spela hennes då bortgångne man Irving Thalberg i filmen "Mannen med tusen ansikten" 1957. Men han passade bättre bakom kameran och snart hade Robert Evans jobbat sig upp till produktionschef på filmbolaget Paramount.

Under 1960- och 1970-talen producerade han filmer som "Rosemary's baby"; "Chinatown", "Gudfadern" och "Love story", då han träffade sin tredje fru, skådespelaren Ali McGraw.

Hans stjärna dalade på 1980-talet, då han bland annat dömdes för kokaininnehav och undvek att vittna i rättegången om mordet på affärspartnern Roy Radin under filminspelningen av Francis Ford Coppolas "Cotton Club".

Evans memoarer "The kid stays in the picture" från 1994 gjorde honom till något av en kultfigur i Hollywood. Hans sista film var Kate Hudson-komedin "Hur man blir av med en kille på 10 dagar" från 2003.

Robert Evans blev 89 år.

