Vi listar de bästa filmpremiärerna 2020

Publicerad: 19 december 2020 kl. 21.22

Uppdaterad: 30 december 2020 kl. 22.26

SYLVIA BALAC

Fem filmer som berörde.

”There is no evil”

Vackra vyer, mysiga stickade tröjor och – bam! Iranske Mohammad Rasoulofs guldbjörnsbelönade film, uppdelad på fyra historier, innehåller en av årets mest chockerande scener. Alla delarna behandlar dödsstraff och personligt ansvar och det är mycket välspelat och tankeväckande.

”Rocks”

Bukky Bakray är fantastisk som tonåriga Rocks som måste ta hand om lillebror när mamma en dag frivilligt försvinner. Sarah Gavrons drama har en dokumentär känsla och skildrar skickligt ras och klass utan att skriva tittaren på näsan.

”En vit, vit dag”

Isländskt sorgedrama av Hlynur Palmason som stegras till nervkittlande thriller. Samspelet mellan polismannen som förlorat sin fru i en bilolycka och hans dotterdotter är magiskt.

Foto: Amazon Prime ”Borat nästa film”.

”Borat nästa film”

2020 kändes Borats universum plötsligt otäckt realistiskt och Sacha Baron Cohens aktivistiska komedi ännu viktigare inför det stundande valet i USA. Filmen är frustande feministisk och bulgariska Maria Bakalova i rollen som Borats dotter är ett riktigt fynd.

”Overseas”

Filippinska kvinnor går kurs inför att de ska åka till rikare länder och jobba som hembiträden. De övar på att bädda, bada bebis – och att avvärja våldtäktsförsök. Yoon Sung-A:s dokumentär visar kapitalismens och globaliseringens sämsta konsekvenser men är samtidigt lite, lite hoppfull och faktiskt bitvis rolig.

STEFAN HEDMARK

Spridda filmögonblick under året.

Årets ...

... bästa film: ”1917”.

… bästa svenska film: ”Spring Uje spring”.

… bästa animerade film: ”Själen”.

… bästa dokumentär: ”Till min dotter”.

… bästa julfilm: ”Happiest season”.

… största besvikelse: ”Tenet”.

… mesta älska-eller-hata-film: ”Mank”.

… mest omtalade comeback: Jönssonligan, som med buller och bång tvingades byta biopremiär mot C More.

… mest otåliga väntan: på en Bondfilm som aldrig kom.

… mest menlösa nyinspelning: ”Rebecca”.

… gladaste fiasko: Ingenting lockade fram kreativiteten hos alla kritiker som när de skulle såga ”Cats”.

… tröttaste uppföljare: ”Bad boys for life”.

… livligaste: ”Da 5 bloods”, vars känslor och intryck var all over the place.

… mest överdrivna hajp: ”The hunt” marknadsfördes som oerhört kontroversiell i ett politiskt delat USA. Det var den inte.

… mest ojämna: ”I’m thinking of ending things”.

… finpolack: Oscarnominerade ”Corpus Christi”.

… fulpolack: snuskpekoralet och globala Netflix-hiten ”365 days”.

… stjärna på uppåtgång: Anya Taylor-Joy, som imponerade i ”Emma” och ”The queen’s gambit”.

Foto: Fox ”Jojo rabbit”.

… dikeskörning: Johnny Depps karriär.

… låtsaskompis: Adolf Hitler i ”Jojo rabbit”.

… pappakärlek #1: ”Min pappa Marianne”.

… pappakärlek #2: Sofia Coppolas ”On the rocks”.

… pappakärlek (och syskonkärlek!) #3: ”Framåt”.

… axelryckning: ”The new mutants” och ”Project power”. Efter den sista ”Avengers”-filmen blev det här året då vi inte orkade bry oss längre om superhjältar.

… överraskning: att det gick att göra en utmärkt film av en massa zoom-konversationer (”Orca”).

… småföretagarnostalgi: dokumentärerna ”The booksellers” och ”Circus of books” som följde eldsjälar.

… förvandling: Adam Sandler övertygade alla skeptiker i ”Uncut gems”.

… grymmaste: ”The painted bird”.

… mest kravlösa färgklick: ”The prom”.

… mest upprörande: att Netflixfilmen ”Snyggingar” kallades barnporr av samvetslösa amerikanska politiker och högerextrema konspirationstomtar.

… farväl: Det blev en chock när Chadwick Boseman dog; året avrundar vi med hans sista, starka rollinsats, i filmen ”Ma Rainey’s black bottom”.

KAROLINA FJELLBORG

2020 fick mitt vardagsrum vara min biograf – och det här var mina förnämsta streamingupplevelser.

Själen

Pixar-snillet Pete Docter gjorde det igen med det här förtjusande existentiella äventyret om två omaka själar som försöker samarbeta, och lär sig vad det egentligen är som gör livet värt att leva. (Disney+)

Uncut gems

Vi visste redan att Adam Sandler är en bättre skådis än hans rykte säger. Men kanske gjorde han ändå sitt livs roll som juvelerare, spelmissbrukare och problemmagnet i bröderna Safdies hetsiga pulshöjare. (Netflix)

Eurovision song contest: The story of Fire Saga

Will Ferrells kitschiga Eurovision-film lyftes av en serie barocka scenframträdanden. Och roligast var Dan Stevens djuriskt frustande ryss. (Netflix)

The trial of the Chicago 7

Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Yahya Abdul-Mateen II, Michael Keaton, Frank Langella, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Jeremy Strong... Ordkonstnären Aaron Sorkins rättegångscirkus var en riktig skådespelerifest. (Netflix)

Mank

En hollywoodnostalgisk, svartvit finsmakarfilm av David Fincher, med Gary Oldman som Herman J Mankiewicz, som skrev manuset till ”Citizen Kane”. Oscarsnomineringarna lär välla in. (Netflix)

Foto: Disney ”Mulan”.

Mulan

Mycket kontroverser och knepig klippning. Men jag blev ändå betagen av Disneys undersköna historiska action med superhjältinnevibbar. (Disney+)

Ma Rainey's Black bottom

Svettigt och tätt kammarspel om en stökig skivinspelning med bluessångerskan Ma Rainey i 20-talets Chicago. Lysande insatser av Viola Davis och Chadwick Boseman i sin sista roll. (Netflix)

Borat nästa film

Riktigt lika roligt som första gången hade man inte. Men visst skrattade man. Inte minst åt pappan Borats och dottern Tutars ”traditionella fertilitetsdans”. (Prime Video)

Oss pojkar emellan

Pjäsen den bygger på är över 50 år gammal. Men Joe Mantellos film, om en grupp homosexuella vänners katastrof-födelsedagsfirande i en spatiös New York-lägenhet, hade inte en trött minut. (Netflix)

Let them all talk

Snackigt och roligt av Steven Soderbergh, med det sköna tantgänget Meryl Streep, Candice Bergen och Dianne Wiest. (HBO Nordic)

JENS PETERSON

Ett förlorat bioår.

Men minnesvärda filmer har vi ändå fått. Som aktuella ”Spring Uje, spring”.

Året började starkt, som det brukar. En del filmer som haft världspremiär redan 2019 nådde oss i tid för vinterns alla galor och prisutdelningar.

Som ”1917”, en av de häftigaste bioupplevelserna 2020. Sam Mendes skapar illusionen att historien är filmad i två oavbrutna tagningar. Inleds en sen eftermidddag under första världskrigets strider, går in i medvetslöst mörker ett tag och fortsätter när natt blir till gryning nästa dag. Suveränt filmberättande.

Jag greps också av respektlöst humoristiska ”Jojo Rabbit”. Den såg jag först på starka filmfestivalen i Toronto i september 2019. Många av filmerna därifrån kom till Sverige under 2020, som drabbande norska ”Leva på hoppet” med Stellan Skarsgård. Dokumentären ”Once were brothers” om The Band och Robbie Robertson och charmiga ”David Copperfields äventyr och iakttagelser”.

Andra sevärdheter från Toronto var dramat ”Waves”, Michael Winterbottoms satir ”Greed”, ”How to build a girl”, ”Motherless Brooklyn” och Russell Crowe i ”The Kelly gang”, kriminalhistoria från Australien. Filmer som vågade berätta utanför mallen och kom direkt till hembio här.

Vi strömmade mer och mer det här ovanliga året, och nya kanalen Disney+ etablerade sig kraftfullt.

Många bra tv-serier piggade upp när vi inte kunde gå på bio. Året slutade starkt med ”Spring Uje, spring” av Uje Brandelius och Henrik Schyffert. Se den, var den än visas.

Och se Josephine Bornebuschs ”Orca”. Ett kreativt sätt att filma människoöden det märkligt instängda året 2020.

Foto: Scanbox ”David Copperfield”.

Bäst: ”1917”, ”Jojo Rabbit”, ”Waves”, ”Leva på hoppet”, ”David Copperfields äventyr och iaktagelser”.

Animerade: ”Framåt”

Sämst: ”Cats”

Varmast serie: ”Ted Lasso”

Matiné: ”The Mandalorian”

Hösttröst: Filip & Fredriks ”Alla mot alla”.

Bäst i quiz: Erik Haag och Lotta Lundgren

Roligast författare: Lotta Lundgren ”Laga mig”

Knivigast: ”Tenet”

Bästa skärbräda: Lotta Lundgren

Bästa svenskar: ”Orca” och ”Spring Uje, spring”.

Dokumentär: ”Greta”

Musikfilm: ”Once were brothers”

EMMA GRAY MUNTHE

ÅRETS 10 BÄSTA FILMER, I OORDNING:

Waves Hjärtslitande och magisande, med otroliga skådespelare.

The painted bird Nattsvart och tung – men vilka bilder!

Rocks Systerskapet lyser som sol i ansiktet.

Light of my life Så nervig att jag inte andades på 119 minuter.

So long, my son Tiden – och vad den gör med två kinesiska familjer – svindlar.

Wanda Se Barbara Lodens återupprättade feministkultklassiker, läs sedan yrselframkallande smarta "Suite for Barbara Loden".

The light from the chocolate factory Komedi, ångest och musikal.

His house Högaktuell skräck med nytt grepp.

I'm thinking of ending things För mer vrickad Charlie Kaufman, läs hans bok "Antkind" från i år.

Never rarely sometimes always Fantastiskt om hur svårt det kan varaatt få tillgång till abort i USA. Hoppas på svensk premiär 2021!

ÅRETS 10 BÄSTA DOKUMENTÄRER, I OORDNING:

Honungslandet Vilken människa! Vilken kunskap! Vilket LIV!

Welcome to Chechnya Att något sådant här händer här och nu går inte att ta in.

Women make film Ett oändligt antal filmer att lägga till på att se-listan!

Crip camp Revolution och gråtfest.

Jeffrey Epstein: Filthy Rich och Athlete A Man blir glödhett rasande över hur lite så många flickors liv varit värda.

Till min dotter Nära nog outhärdlig, men viktig

Disclosure Se, och förstå var bitar av JK Rowlings och hennes lokala underhuggares konservativa transskräck kommer från.

Idomeni Nära inblick i sorger, vardagar och livet på flykt.

A secret love Djupt rörande om 65 år av hemlig kärlek.

Foto: Nordisk film ”Charter”.

ÅRETS BÄSTA SVENSKA FILMER: "Charter" och "Orca".

ÅTERBLICKSTIPS: 2021 är det 40 år sedan det första fallet av HIV/AIDS upptäcktes i USA. Uppmärksamma genom att se fantastiska och nyligen digitaliserade "Buddies", som 1985 blev den första spelfilmen om epidemin. Finns att hyra på bl a Vimeo.

FILMMÅL 2021: Målet 2020 var att se topp 50 på "Sight and sound":s lista över bästa filmerna någonsin och BBC Cultures lista över bästa filmerna regisserade av kvinnor. Det gick sådär. Men 2021 händer det!

JAN-OLOV ANDERSSON

Vilket jävla år. Där biograferna med sina avstånd i salongernas bänkrader faktiskt kändes som en mer coronasäker plats än Ica eller Coop. Signalpolitik gjorde dock att biografnäringen drabbats hårdare än de flesta av covid-19-pandemin.

Flera av filmårets stora upplevelser drabbade starkt av olika personliga skäl.

En gång på 1980-talet tillbringade jag en halv dag hemma hos författaren Jerzy Kosinski (1933-1991) i New York. Han som sedan tog livet av sig. Hans berättelser då gjorde att jag förstås var enormt nyfiken när filmversionen av hans självbiografiska (även om sanningshalten är omstridd) roman ”Den målade fågeln” hade premiär i Venedig 2019. På bio här hösten 2020. Så vacker, som en svartvit rörlig tavla. Samtidigt en av de grymmaste filmer jag sett.

Efter norska familjedramat ”Leva på hoppet” blev man som kär i explosiva Andrea Bræin Hovig. Stellan Skarsgård spelar hennes man. Det är ingen tillfällighet att han är med i två av de bästa filmerna (även ”The painted bird”). Sveriges bästa skådespelare har god smak när han väljer sina uppdrag.

Thin Lizzy-stjärnan Phil Lynott (1949-1986) är den enda utländska rockstjärna jag lärde känna lite grann. Dokumentären om hans liv överträffade förväntningarna.

Sven Wollter (1934-2020) var inte bara en älskvärd person, utan också en av alla tiders bästa svenska skådespelare. Jag följde inspelningen av hans sista film ”Dag för dag” i Kroatien några dagar. Tror det blir ett fint äreminne över honom.

Lärde också känna Göran Forsmark (1955-2000) hyfsat väl. Birollskungen hade förtjänat att få fler huvudroller.

Foto: TriArt ”Spring Uje spring”.

Årets bästa filmer: 1. The painted bird. 2. There is no evil. 3. Leva på hoppet. 4. Phil Lynott – Songs for while I'm away. 5. Ma Rainey's black bottom. 6. The killing of Staten Island. 7. Falling. 8. Mank. 9. Babyteeth. 10. The 40-year-old version.

Årets bästa svenska filmer: 1. Spring Uje spring. 2. Se upp för Jönssonligan. 3. Greta. 4. Min pappa Marianne. 5. ORCA. 6. Charter. 7. En flod av kärlek/Bitter love. 8. Psykos i Stockholm. 9. Scheme birds. 10. Tiny Tim: King for a day.

