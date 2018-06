Xavier Dolan + FÖLJ

Indiedarling klar för roll i ”Det 2”

Regissören Xavier Dolan ska spela mobbad homosexuell man

Foto: New Line Cinema Bill Skarsgård som Pennywise i ”Det”.

FILM 22 juni 2018 14:36

”Det” blev en stor kassasuccé förra året. Nu är förberedelserna inför inspelningen av uppföljaren i full gång. Bill Skarsgård återvänder som skräckclownen Pennywise.

Ett överraskande namn har anslutit sig till rollistan – regissören och indiefavoriten Xavier Dolan, 29.

Uppföljaren till ”Det” utspelar sig 27 år efter händelserna i första filmen. Barngänget som överlevde första konfrontationen med monstret som kallas ”Det” har vuxit upp, men är fullt medvetna om att sagan inte har fått ett lyckligt slut än. Snart måste de återvända till staden Derry för att återigen försöka besegra ”Det”.

Bill Skarsgård fick sitt verkliga internationella genombrott som clownen Pennywise förra året och återvänder i den rollen. Det gör även barnskådespelarna, eftersom filmen kommer att ha tillbakablickar.

Men i övrigt är det vuxna skådespelare som dominerar den här gången, däribland James McAvoy, Jessica Chastain, Jay Ryan och Bill Hader.

Hamnar i fara i Derry

Nu rapporterar Deadline även att den kanadensiske regissören Xavier Dolan kommer att spela en homosexuell man som hamnar i fara i Derry. Den som kan Stephen Kings roman vet att hans berättelse är en av händelserna som får huvudpersonerna att återvända till staden.

Foto: Canal + France Xavier Dolan i ”Tom at the farm” (2013).

Xavier Dolan har ofta kallats ett ”underbarn” i filmvärlden. Han slog igenom 2009 när han var bara 20 år med filmen ”Jag dödade min mamma”.

Även om han inte har fått ett brett genomslag hos publiken har han fortsatt väcka sensation och vinna priser på filmfestivaler med verk som ”Tom at the farm” och ”Mommy”.

Han är även skådespelare och började karriären som barn i reklamfilmer. Just nu arbetar han med sin första engelskspråkiga film som regissör, ”The death and life of John F Donovan”, som är stjärnspäckad – Natalie Portman, Susan Sarandon, Michael Gambon och Kathy Bates medverkar.

Hyllar tonårskomedi

Dolan är själv öppet homosexuell och skrev nyligen en hyllning till ”Love, Simon”, den i Sverige bioaktuella tonårskomedin om en kille som blir kär via mejl i en annan kille på sin skola, utan att veta vem det är. Filmen fick ++++ av Nöjesbladet.

Xavier Dolan skrev i mars på sitt Instagramkonto:

– Hade en sådan här film funnits när jag var 15 hade jag kanske inte behövt ljuga för min pappa om den där Ashton Kutcher-planschen jag låtsades ge min kusin Stefanie, fast den egentligen var min.

”Det 2” beräknas få biopremiär i september nästa år.

