Därför lockar filmmusik publik till stora arenor

Nytt på Disney Plus om Star wars-kungen John Williams

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm John Williams skrev bland annat musiken till ”Star wars”-filmerna.

KRÖNIKA. Från en flitigt turnerande Hans Zimmer till skräckmusik i Stockholms konserthus.

Filmmusik är numera något som lockar ung som gammal till populära shower.

Det kan vi tacka genrens mästare John Williams för, i dagarna aktuell med en tjusig dokumentär på Disney Plus.

Jag minns när jag köpte mitt första soundtrack på cd. Det var Howard Shores musik till ”När lammen tystnar”, fortfarande ett av kanadensarens främsta verk, även om han sedermera är kanske mer berömd för sin trippelt Oscarbelönade musik till ”Sagan om ringen”-filmerna.

Jag minns även hur jag som tonåring lyssnade på Jerry Goldsmiths ”Ave Satani” på soundtracket till skräckklassikern ”Omen” i mitt pojkrum, inte utan att känna rysningar.

”Ave Satani” var en av höjdpunkterna när jag för några veckor sedan gick på en konsert med musik ur skräckfilmer, framförd av Kungliga filharmonikerna, komplett med stor kör och en scen som badade i djävulskt rött ljus.

Ciceronen Orvar Säfström höll publikens humör uppe på topp och jag påmindes om hur det var att se kompositören Hans Zimmer live 2017 när han spelade i Globen med ett 60-tal musiker och sångare. Bekanta toner ur filmer som ”Gladiator”, ”The dark knight” och ”Lejonkungen” gav publiken mersmak och senast i helgen kom den kringresande showen ”The world of Hans Zimmer” (dock utan tysken själv) till Tele2 Arena.

När jag köpte min cd med ”När lammen tystnar” var det nördigt. I dag är filmmusik folkligt.

Femfaldigt Oscarsbelönad

I nya dokumentären ”Music by John Williams” på Disney Plus gestaltas den störste av dem alla, den femfaldigt Oscarbelönade kompositören bakom musik till filmer som ”Hajen”, ”Jakten på den försvunna skatten”, ”Schindler’s list”, ”Stjärnornas krig” och mycket annat.

Steven Spielberg berättar i filmen att när han påbörjade sin karriär i början på 70-talet var det ute med filmmusik och istället användes rock- och poplåtar flitigt på soundtracken.

expand-left helskärm Hans Zimmer skrev musiken till bland annat ”Gladiator”.

Men han var ett stort fan av den gamla orkestermusiken och lyckades charma Williams, som var klassiskt skolad och då mest känd för sin jazz, till att bry sig om filmer (vilket han aldrig har varit särskilt intresserad av, får vi även veta i dokumentären).

Det blev början till en ny karriär för Williams, vars samarbete med Spielberg tände ett kreativt ljus inom honom. Hans musik till ”Hajen” skrämde livet ur biopubliken mer än vad den mekaniska fisken gjorde.

Strax efter Fleetwood Mac

När han två år senare skrev musiken till en sci-fi-film som ingen riktigt trodde på, ”Stjärnornas krig”, blev det en så enorm succé att hans album hamnade tvåa på Billboardlistan, hack i häl på Fleetwood Macs ”Rumours”.

Då stod det klart att filmmusiken hade inte bara gjort comeback, utan även hade potential att tilltala publiken på ett bredare sätt. Det där har inte minst Hans Zimmer förstått och förvaltat.

Det finns så mycket mer man skulle kunna göra i ett liveformat med andra kompositörer. En elektronisk konsert med Vangelis musik, en jazz- och storbandskväll med Henry Mancini, en freakshow med Danny Elfmans musik.

”Build it and they will come”, som de sa i ”Drömmarnas fält”.

Glöm inte att gilla Aftonbladet FILM på Facebook och följa oss på Instagram och X (Twitter) för nyheter, trailers, recensioner och skön filmnostalgi.