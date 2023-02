Austin Butler vann en Bafta – hyllade Lisa Marie Presley: ”Sorg är en lång process”

Bästa film – ”All quiet on the western front”, Malte Grunert

Bästa regi – Edward Berger, ”All quiet on the western front”

Bästa kvinnliga biroll – Kerry Condon, ”The banshees of Inisherin”

Bästa manliga biroll – Barry Keoghan, ”The banshees of Inisherin”

Bästa originalmanus – ”The banshees of Inisherin”, Martin McDonagh

Bästa manus efter en förlaga – ”All quiet on the western front”, Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell

Bästa brittiska film – ”The banshees of Inisherin”, Martin McDonagh, Graham Broadbent, Pete Czernin

Bästa icke-engelskspråkiga film – ”All quiet on the western front”, Edward Berger, Malte Grunert

Originalmusik – ”All quiet on the western front”, Volker Bertelmann

Bästa foto – ”All quiet on the western front”, James Friend

Bästa klippning – ”Everything everywhere all at once”, Paul Rogers