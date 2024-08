”Parasit”-stjärnan är bäst i nytt sydkoreanskt filmdrama

Publicerad 2024-02-22

I mästarens nät – Cobweb

Regi Kim Jee-woon, med Song Kang-ho, Im Soo-jung, Oh Jung-se.

Hela världen känner honom från Oscarsvinnaren ”Parasit”.

Nu är Song Kang-ho det bästa i en ny stor sydkoreansk film om en filminspelning.

DRAMAKOMEDI. Sydkoreanska regissören Kim Jee-woon är en av sitt lands främsta. Filmkvartetten ”A tale of two sisters”, ”A bittersweet life”, ”The good, the bad, the weird” och ”I saw the devil” (2003–2010) är alla lika sevärda, i totalt olika genrer.

Nu har han gjort en metafilm om filmskapandets vedermödor. En svart komedi som utspelas 1970 när filmbranschen i landet var hårt styrd av censur och statlig kontroll. Song Kang-ho, stjärnan från Oscarsvinnaren ”Parasit”, spelar regissören som lyckas mygla sig till studiotid för att göra ett nytt slut på sin nya film ”Cobweb”. Scener han anser ska förvandla den till ett mästerverk.

Det är en bitvis krävande film. Filmen om en filminspelning bjuder på trilskande skådespelarstjärnor, filmbolagschefer, producenter, censurbyråkrater och Kim Je-woon blandar återblickar, drömsekvenser, inspelningsscener (i färg) och scener ur den film som skapas i filmen (i svartvitt). Om man inte är totalt engagerad, blir det mest en enda röra.

Song Kang-ho är så karismatisk i huvudrollen att han lotsar filmen i hamn och jag bryr mig.

Men det ska erkännas: Kim Je-woon som blivit lite av en favoritregissör, är bättre när han bara gör film, inte film om en film.

Filmen visas på bio.

