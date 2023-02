”Avatar” knockas från tronen av M Night Shyamalan

För första gången på nästan två månader

Av: TT TT-AP

Publicerad: I går 22.12

helskärm Regissören M Night Shyamalan under inspelningen av "Knock at the cabin".

För första gången på nästan två månader är det inte längre ”Avatar: The way of water” som är den mest sedda filmen på amerikanska biografer.

M Night Shyamalans skräckfilm ”Knock at the cabin” tar över förstaplatsen från James Camerons sci-fi-epos. En familjs rofyllda semester i en enslig skog blir avbruten när fyra personer dyker upp och knackar på dörren. Sin vana trogen har Shyamalan också kryddat anordningen med en apokalyptisk twist.

Även ”80 for Brady” drog in mer pengar än avatarerna i helgen. Sportkomedin är inspirerad av en sann historia och handlar om fyra väninnor och New England Patriots-supportrar som åker till Super Bowl-finalen 2017 för att se sin idol, den amerikanska fotbollsstjärnan Tom Brady, spela.

helskärm ”Avatar”.

Veterankvartett

Damerna spelas av stjärnkvartetten Lily Tomlin, 83, Rita Moreno, 91, Sally Field, 76, och Jane Fonda, 85, och den sjufaldige Super Bowl-mästaren Brady både producerar och agerar i filmen.

För att locka den lite äldre publiken som filmen vänder sig till har Paramount Pictures satsat på rabatterade matinéföreställningar, och hälften av biljettköparna i helgen var också över 55 år.

”Avatar” drar in pengar

”The way of water” fortsätter dock att gå starkt utomlands och har nu dragit in totalt 2,2 miljarder dollar världen över. Det placerar den på fjärde plats bland de mest inkomstbringande filmen genom tiderna. På plats tre återfinns Camerons första ”Avatar”-film. Bara ”Titanic” och ”Borta med vinden” har, justerat för inflationen, genererat större intäkter.

Även “A man called Otto” med Tom Hanks i huvudrollen fortsätter att locka stor publik på amerikanska biografer. Den svenska förlagan är den tredje mest sedda filmen på bio i Sverige någonsin med 1,7 miljoner sålda biljetter.