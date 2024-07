Selena Gomez spelar countrylegenden Linda Ronstadt i ny film

Uppdaterad 2024-01-12 | Publicerad 2024-01-11

Selena Gomez ska spela countryartisten Linda Ronstadt i en ny film om hennes liv.

Filmen ska produceras av Linda Ronstadts manager, John Boylan och James Keach, som producerade dokumentären ”Linda Ronstadt: The sound of my voice” 2019, uppger Variety.

Ronstadt drog sig tillbaka från scenen för ett drygt decennium efter att ha drabbats av PSP, progressiv supranukleär pares, en sjukdom som liknar Parkinsons. Linda Ronstadt har vunnit elva Grammys och valdes in i Rock & Roll Hall of Fame 2014.

Selena Gomez ska spela Linda Ronstadt i en kommande film.

Gomez har vid sidan av sin musikkarriär också en karriär som skådespelare i bland annat tv-serien ”Only murders in the building”.

Både Gomez och Ronstadt har mexikanskt ursprung.