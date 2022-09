Tillbaka som populära häxorna – 29 år senare

”Hokus pokus 2” på Disney + smakar mest lättmjölk

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Kathy Najimy, Bette Midler och Sarah Jessica Parker i ”Hokus pokus 2”.

Hokus pokus 2

Regi Anne Fletcher, med Bette Midler , Sarah Jessica Parker , Kathy Najimy, Whitney Peak, Lilia Buckingham.

FILMRECENSION. Sarah Jessica Parker är i full gång med att gräva upp alla gamla lik ur karriären.

Efter Carrie Bradshaws comeback i ”And just like that” är det dags för häxan Sarah Sanderson – 29 år efter första filmen.

KOMEDI. Egentligen finns det ingen rimlig anledning till att ”Hokus pokus 2” existerar. Den första filmen hade premiär 1993 och rönte inget stort intresse. Kritikerna ryckte på axlarna och publiken sprang inte benen av sig till biograferna. Disney ska ha förlorat pengar på filmen.

Men sedan hände något.

Tack vare att Disney gjorde ”Hocus pocus” till en tradition på Disney Channel varje halloween fick filmen långsamt men säkert en kultpublik i USA.

Att säga att den omvärderades är att gå för långt. Snarare är det så att filmen nog alltid hade en publik, det var bara det att den inte hittade fram vid premiären. Och med åren föddes nya fans som upptäckte filmen på halloween.

Mysryslig höststämning

Någon skräckfilm är det inte tal om, utan snarare en familjevänlig komedi med mysryslig höststämning och älskvärda insatser av Bette Midler, Sarah Jessica Parker och Kathy Najimy som tre systrar som väcks till liv i det legendariska Salem 300 år efter att de avrättats för sina häxkonster.

helskärm Belissa Escobedo och Whitney Peak i ”Hokus pokus 2”.

Eftersom Disney är i stort behov av content för sin streamingtjänst klubbades beslutet om att göra en uppföljare till ”Hocus pocus” och bolaget har sedan dess försökt bygga en hajp bland originalfilmens trogna fans.

Jag tror att de kommer att gilla tvåan. Den utspelar sig 29 år senare och ännu en gång gör systrarna Sanderson comeback i Salem, denna gång med hjälp av en tonårstjej, Becca (Whitney Peak), som inte själv förstår hur pass starka häxkrafter hon har.

Liksom förra gången hotar häxorna att ställa till med kaos i Salem, om inte Becca och hennes vänner stoppar dem.

Glider fram utan större ansträngning

Regissören må vara ny i sammanhanget, veteranen Anne Fletcher, men annars är det mesta sig likt i uppföljaren. Det är precis lika tunn story som i första filmen och samtliga inblandade glider fram utan större ansträngning.

Parker må vara 57 nu, men gör sin roll lika ungdomligt förvirrad som 1993. Midler må vara 76, men dominerar fortfarande lätt trion som den självupptagna Winifred.

Filmen har ofta roligt med att tre decennier har passerat och att häxorna är obekanta med tekniska uppfinningar som robotdammsugare. En välkommen gäst i rollistan är Tony Hale, känd från komediserien ”Veep”; han lyfter varenda scen han är med i.

Men det är alltför ofta en häxbrygd som smakar lättmjölk. Här ska fansen tillfredsställas med more of the same och inget nytänk får störa upplevelsen.

Filmen visas på Disney +.

