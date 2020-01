Netflix har tagit över Hollywood och Oscarsgalan

Publicerad: 13 januari 2020 kl. 19:48

Uppdaterad: 14 januari 2020 kl. 10:07

Det var inga jättestora överraskningar när Oscarsnomineringarna förkunnades.

Mest oväntat var väl några som inte kom med.

Jennifer Lopez, Beyoncé, Eddie Murphy och gänget bakom ”Frost 2” lär knappast korka upp champagneflaskorna de närmaste dygnen.

Elva nomineringar till ”Joker”, tio var till ”Once upon a time… in Hollywood”, ”The Irishman” och ”1917”. Ungefär som väntat. Sydkoreanska ”Parasit” fick sex, fler än väntat.

Annars är detta året en riktig styrkedemonstration för Netflix. I fjol vann Alfonso Cuaróns ”Roma” tre statyetter. I år kan det bli hur många som helst, nu när man går in i ”tävlingen” med 24 nomineringar, flest av alla filmstudior i Los Angeles. Det hade kunnat bli ännu fler. Eddie Murphy för ”Dolemite is my name”. Robert De Niro för ”The Irishman”. Och vem hade väntat sig att streamingtjänsten skulle få med två animerade filmer, på bekostnad av alla tiders mest framgångsrika ”Frost 2”?

Eller att när förra presidentparet Barack och Michelle Obama börjar producera filmer (”American factory”), gör de det för Netflix och får en Oscarsnominering, i dokumentärfilmsklassen?

Jennifer Lopez har vid sidan av sångkarriären tappert kämpat på som skådespelare. Blivit både hånad och hyllad. Väldigt hyllad för ”Hustler”, men det räckte inte hela vägen.

Att Beyoncé, nästan favorittippad för sin låt till ”Lejonkungen”, inte blev nominerad, är helt rätt. En riktig skitlåt.

Jag tycker Levan Akins ”And then we danced” gott och väl hade platsat bland de fem utländska filmerna. Danska ”Hjärter dam” och norska ”Ut och stjäla hästar” också. Bland annat på bekostnad av franska ”Les misérables”, förortsdramat som inte borde varit där, fransmännen borde förstås skickat Céline Sciammas ”Porträtt av en kvinna i brand”. Spelar roll… ”Parasit” vinner ju hur som helst.

Så… hur går det?

Bästa film står mellan Tarantino, Scorsese och Sam Mendes. I bästa regi utmanas trion av Bong Joon-ho.

Bästa skådespelare blir Joaquin Phoenix, men Antonio Banderas borde vinna. Bästa skådespelerska blir Renée Zellweger. Bästa biroll, manlig, går till Brad Pitt. Och det kvinnliga priset till Laura Dern. Så trots dubbla nomineringar, får nog Scarlett Johansson gå hem tomhänt. Det går fler tåg.

Vore väl också lite gulligt om samboparet Noah Baumbach (”Marriage story”) och Greta Gerwig (”Unga kvinnor”) vann för bästa originalmanus respektive bästa manus efter förlaga. Då behöver ingen bli avundsjuk på den andre…

Foto: Danny Moloshok / AP Oscarsstatyetten

LÄS OCKSÅ Oscarsgalan 2020: Här är alla nominerade

LÄS OCKSÅ Ingen värd på Oscarsgalan – i år heller

LÄS OCKSÅ Årets bästa film är galet underhållande

avJan-Olov Andersson