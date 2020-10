Galet underhållande med lysande skådespelare

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 02 oktober 2020 kl. 09.29

Uppdaterad: 02 oktober 2020 kl. 18.48

FILMRECENSION. Den politiskt laddade rättegången ägde rum för drygt 50 år sedan.

När den nu blivit en redan Oscarshajpad film, blir den inte sämre av parallellerna till dagens USA, med Donald Trump och hans lögner om fake news.

++++

The trial of the Chicago 7

Regi Aaron Sorkin, med Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Frank Langella, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Jeremy Strong, Yahya Abdul-Mateen II.

DRAMA. Alltihop ägde rum för drygt 50 år sedan. Fredsdemonstranter samlades i Chicago för att protestera mot Vietnamkriget i samband med demokraternas partikonvent 1968. Även om Chicago-poliserna fick höra åtskilliga skällsord, var det solklart att det var deras attacker mot demonstranterna som gjorde att alltihop urartade i våld och kaos.

Makthavarna såg sin chans att sätta dit dem de tyckte var ett ohyfsat vänsterpatrask. De åtalades för konspiration och annat som skulle ha orsakat bråken och trots att åklagaren (spelad av Joseph Gordon-Levitt) visste att det inte fanns någon juridisk grund för åtalen, gick han vidare, då ju domaren (Frank Langella) var välkänd som både inkompetent, reaktionär och rasistisk. Därför blev även Black Panther-grundaren Bobby Seale, numera 83 år (spelad av Yahya Abdul-Mateen II) åtalad, trots att han bara hade varit i Chicago några timmar och inte hade något med demonstrationerna att göra. Det var liksom bra att slänga in en svart aktivist i åtalet, för att skrämma upp juryn lite grann.

De övriga i efterhand mest namnkunniga på de åtalades bänk var Abbie Hoffman (1936-1989), Jerry Rubin (1938-1994) och Tom Hayden (1939-2016), den sistnämnde i efterhand även känd som Jane Fondas make i många år. De spelas av Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong och Eddie Redmayne.

Aaron Sorkin, mannen som skapade och som under sju säsonger skrev de blixtsnabba replikskiftena till tv-serien ”Vita huset”, är förstås som klippt och skuren för att göra den här filmen. Det är prat, prat, prat i rättegångssalen. En galen cirkus som pågick i ett halvår, nu sammanfattad i drygt två timmar som snabbt försvinner. Det är hela tiden galet underhållande på ett tragikomiskt vis. Lysande skådespelarinsatser. Allra bäst är Mark Rylance (bilden ovan, ihop med Yahya Abdul-Mateen II), som karismatisk försvarsadvokat.

Och det är inte svårt att dra paralleller till dagens USA, där president Donald Trump i stort sett så fort han öppnar käften, anklagar alla som är emot honom för att komma med fake news.



Filmen har biopremiär 2 oktober på utvalda biografer. Från 16 oktober finns den på Netflix.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 02 oktober 2020 kl. 09.29