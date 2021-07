Black Widow har äkta systerskap och rejäla actionsmockor

Ett utdraget men värdigt avslut för Scarlett Johanssons hjälte

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Florence Pugh och Scarlett Johansson i ”Black Widow”. Foto: Marvel

Black Widow

Regi Cate Shortland, med Scarlett Johansson , Florence Pugh , David Harbour , Rachel Weisz , Ray Winstone, William Hurt.

FILMRECENSION. Vi tog farväl av Black Widow i ”Avengers: Endgame”.

Men innan det är dags att lämna henne bakom oss är det dags för en två timmar och 15 minuter lång tillbakablick.

ACTION. Välkomna till ”fas fyra”, en nystart för Marvelfilmerna efter händelserna i de två senaste Avengers-äventyren. Vi har fått en försmak via några miniserier på Disney+, men det här är första biofilmen i projektet.

Ironiskt nog håller sig filmen i det förflutna, strax efter ”Captain America: Civil war” (2016), den där Iron Man och Captain America hamnade i luven på varandra och alla de andra Avengers-hjältarna tvingades välja sida.

Gömmer sig i Norge

Black Widow, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), gömmer sig bland fjordarna i Norge, men en våldsam konfrontation leder henne till systern Yelena (Florence Pugh). Syskonkärleken är inte på topp, men nu måste de samarbeta för att krossa det ryska Black Widow-program som har hållit dem mer eller mindre som gisslan.

helskärm Scarlett Johansson, David Harbour och Florence Pugh i ”Black Widow”. Foto: Marvel

Här finns beröringspunkter med ”Captain America: The return of the first Avenger” (2014), som också handlade om hemliga spionprogram och lät sig inspireras av gamla agentfilmer. Faktum är att en hel del av de intensiva actionscenerna lika gärna hör hemma i en James Bond-film – det är mer blåmärken, käftsmällar och jakter än flygande superhjältar.

Härligt lillasyster-tjurig

Det är kul att se Johansson och Pugh bråka med varandra (och sina fiender) – särskilt den sistnämnda är härligt lillasyster-tjurig. Mycket humor piggar upp och där är det Red Guardian, en gång den sovjetiska Captain America, som levererar. Han spelas av ”Stranger things”-stjärnan David Harbour. ”Black Widow” gör en rolig (och sorglig) poäng av att den amerikanska familj som Natasha och Yelena växte upp i bara var en rysk front, med Harbour och Rachel Weisz som ”pappa” och ”mamma”. När de möts igen i vuxen ålder blir det obekvämt kring middagsbordet – de falska föräldrarna har mist mycket av sin lyster, inte minst pappa som nu har blivit för trivseltjock för sin superhjältekostym.

”Black Widow” hyllar systerskap på ett genuint sätt samtidigt som den delar ut actionsmockor och har en sista scen efter eftertexterna som blickar framåt mot vad Marvelfabriken lurar på härnäst. Det är på tok för utdraget, men ett värdigt avslut för den här svarta änkan.

Filmen har premiär på fredag 9 juni, både på bio och som premiumerbjudande på Disney+.

helskärm Yvonne Strahovski i ”The tomorrow war”. Foto: Amazon Prime

helskärm

Publisert: Publicerad: 07 juli 2021 kl. 19.32