Tidernas bästa Sune-film

FILM 28 november 2018 13:20

Sune vs Sune

Regi Jon Holmberg,med Elis Gerdt, Fredrik Hallgren, Tea Stjärne, Sissela Benn, Baxter Renman, John Österlund, Lily Wahlsteen, Shima Niavarani, William Spetz, Marie Robertson.

KOMEDI Detta är tidernas bästa Sune-film.

Först en applåd för manusförfattarna, Jon Holmberg (som också är regissör) och Daniella Mendel-Enk. De har skrivit en underhållande historia full av pinsamheter och humor.

Det fina med ”Sune vs Sune” är att vi som tittar alltid förstår varför folk beter sig genant. Både Sune och hans föräldrar är stundtals pinsamma och får omgivningen att höja på ögonbrynen. Tack vare ett smart manus vet vi vad som leder fram till scenerna med skäms.

Sådant har varit en bristvara förr.

Vågar vi jämföra med John Cleese och hans hotell Fawlty towers? Ja, det vågar vi, för på samma sätt som vi förstår varför Basil Fawlty beter sig excentriskt fattar vi varför Sunes pappa gör som han gör.

”Sune vs Sune” funkar lika bra för yngre och äldre tittare, och står stadigt på barnens sida. Tar barnens blick och känslor på allvar. Den är trogen andan i Suneböckerna, vi hör Sunes funderingar och ser hans dåliga samvete.

Vi kastas rakt in i en barnslig värld. Jag vill inte spoila något, men de första scenerna i ”Sune vs Sune” fick en mig närstående 8-åring att tappa hakan och muttra ”oh, my gosh”. Har vi hamnat på fel film? Sune, hans hjärtevän Sophie och lillebror Håkan gillar att spela rollspel, och det finns flera fantasifulla äventyr i filmen.

Mest är det vardagligt med stor igenkänning. Sune och Sophie börjar fjärde klass. Bilen trasslar när mamma Karin kör barnen till skolan och Sune kommer försent första dagen. Då finns det redan en annan Sune på plats. Där startar en rivalitet som gör ont när Sophie slits mellan de två gossarna.

Pappa Rudolf har fått en ny chef (William Spetz) på Skatteverket och tror att han måste förändra sig. Mamma Karin känner konkurrens från nya Sunes mamma (Marie Robertson), en driven klassförälder med dyr bil.

Rakt igenom sevärda skådespelare, i alla åldrar. Fredrik Hallgren och Sissela Benn är mycket bra som Sunes föräldrar, och får oss både att skratta och känna vemod. Vi lider med deras försök att uppfylla vad de tror är andras förväntningar. Precis som Sune.

Alla blir äldre men vi kan fortfarande kämpa med att söka bekräftelse. Det fyndiga manuset är laddat med överraskningar och roliga scener.

Avundsjuka och svartsjuka - men ”Sune vs Sune” är en frisk fläkt med starkt hjärta.

