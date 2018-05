Filmfestivalen i Cannes + FÖLJ

Årets Cannesfestival: Färre stjärnor – men skandalomsusade Lars von Trier är tillbaka



1 av 2 | Foto: AP Lars von Trier.

FILM 8 maj 2018 06:14

CANNES. Färre Hollywoodstjärnor. Bojkott av Netflix. Kritik för att för få kvinnor tävlar om Guldpalmen.

Den 71:a upplagan av världens största filmfestival jobbar lite i motvind när den drar igång i dag, med spanska stjärnparet Javier Bardem och Penélope Cruz i centrum.

Kanske är det därför som festivalchefen Thierry Frémaux med kort varsel högst oväntat håller presskonferens dagen innan festivalens start.

Det är färre Hollywoodstjärnor på plats. Namn som Cate Blanchett, Javier Bardem, Penélope Cruz, Kristen Stewart, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Ron Howard, Matt Dillon, Uma Thurman, Lars von Trier, Mads Mikkelsen, Michael Shannon, Carey Mulligan, Gérard Depardieu, Audrey Tautou, John Travolta, Gary Oldman, Jane Fonda, Nicolas Cage, Isabelle Adjani, Vanessa Paradis, Adam Driver, Harry Belafonte, Spike Lee, Jonathan Pryce och vår egen Stellan Skarsgård går i och för sig inte av för hackor. Och fler tillkommer. Men det brukar vara minst dubbelt så många stjärnor här. Då pratar vi stjärnor ur hollywoodsk synvinkel.



Frémaux ger svar på tal:

– Nästan 2 000 filmer kommer till oss och säger liksom: Hej, får jag vara med? Vi ser till deras kvalitet. Inte vilka som kan gå på röda mattan. Och för Hollywood är Oscar uppenbarligen viktigare än Cannes. De tycker Cannes ligger för långt bort tidsmässigt. Och är kanske också rädda för er tuffa kritiker…

Netflix-bojkotten beror på att man kräver att tävlingsfilmer ska ha vanlig biopremiär i Frankrike innan de sedan får visas på streamingtjänsten. Det vägrar Netflix. Så de drog tillbaka Oscarsvinnaren Alfonso Cuaróns familjedrama ”Roma”, Paul Greengrass ”Norway”, om Utøya-massakern i Norge, och tre filmer till.

– Nästa år är förhoppningsvis alla problem med Netflix lösta, säger Frémaux.

Frågan om att bara tre kvinnliga regissörer (av 21) tävlar om Guldpalmen lyckades festivalchefen liksom undvika. Men han har ganska så rätt att det faktiskt är ovanligt många kvinnliga fimmakare respresenterade om vi räknar med sidosektionerna Un Certain Regard, Kritikerveckan och Director's fortnight.

Och på frågan vad mäktiga filmmogulen Harvey Weinsteins fall och #metoo-rörelsen har för betydelse för festivalen, säger han:

– Det handlar inte om filmfestivaler, hela världen ser ju annorlunda ut efter förra hösten.

Seminarium på lördag

Som exempel på vad festivalen har gjort, nämner han det seminarium som Sveriges och Frankrikes kulturministrar Alice Bah Kuhnke och Françoise Nyssen har initierat och som äger rum på söndag. Och på lördag har man speciellt bjudit in ett hundratal kvinnliga regissörer till galapremiären av Eva Hussons ”Girls of the sun”, om kvinnliga kurdiska frihetskämpar (svenska Evin Ahmad spelar en av dem).

Danske mästerregissören Lars von Trier, som blev persona non grata och utslängd från festivalen för sju år sedan, efter en skandalomsusad presskonferens, är tillbaka med seriemördarfilmen ”The house that Jack built” – utom tävlan.

Är det för att ni inte vågar ha en ny presskonferens med honom? frågar jag.

(Bara de som tävlar om Guldpalmen håller presskonferenser)

– Nej!, nästan ropar Frémaux till svar.

FAKTA DAGENS… …SCHEMA

Årets invigningsfilm är Asghar Farhadis ”Alla vet”. Den iranske regissören har den här gången gjort ett familjedrama som utspelas i Spanien, med äkta paret Javier Bardem och Penélope Cruz i huvudrollerna. Känns åtminstone i förväg som en av favoriterna till Guldpalmen. Farhadi har ju två Oscarsvinster, senast när ”The salesman” vann över Hannes Holms ”En man som heter Ove”. …KYSS

Jean-Paul Belmondo och Anna Karina kysser varandra intensivt i Jean-Luc Godard-filmen ”Tokstollen” från 1965. Bilden är årets affisch på Cannes-festivalen. …CITAT

– Jag fick så skitmycket pengar att det förändrade mitt liv totalt.

Halle Berry ångrar inte att hon följde upp Oscarsvinsten för ”Monster's ball” med ”Catwoman”, en kalkonfilm som totalfloppade. …VÄRD

Édouard Baer håller i både invignings- och avslutningsceremonin på årets filmfestival. Den franska skådespelaren har bland annat spelat Asterix mot Gérard Depardieus Obelix i senaste filmen om de galliska hjältarna. LÄS MER

