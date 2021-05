Lasse Hallström gör storfilm med Lena Olin hemma i Sverige

”Jag har jobbat på det här manuset i tre år”

Publicerad: 10 maj 2021 kl. 09.00

Foto: Nent Lasse Hallström, Tora Hallström och Lena Olin.

FILM

Lasse Hallström återvänder till Sverige i höst och gör Viaplays första internationella storfilm.

”Hilma” handlar om numera världsberömda svenska konstnären Hilma af Klint.

I huvudrollen: Hustrun Lena Olin och Lasses och Lenas dotter Tora Hallström.

Nordic Entertainment Group (Nent) har som mål att förutom många tv-serier även göra ett par engelskspråkiga långfilmer om året för sin streamingtjänst Viaplay.

Först ut är alltså ”Hilma”, som blir den första filmen som alla tiders mest framgångsrika regissör i USA, Lasse Hallström, snart 75 år, gör i Sverige sedan ”Hypnotisören” för nio år sedan.

Projektet kommer att presenteras mer utförligt på en pressträff under måndagseftermiddagen.

– Jag har jobbat på det här manuset i tre år och aldrig tröttnat på att leta efter nya pusselbitar i mysteriet Hilma af Klint, säger Hallström i ett pressmeddelande.

– När jag nu ska skildra Hilmas liv på film vill jag visa hur hon tog hjälp av det andliga i sitt arbete och var hon hittade sin inspiration. Min ambition är att publiken ska få uppleva Hilmas olika kamper med alla sina sinnen, säger han.

Foto: Wikimedia commons Hilma af Klint i studion.

Var före sin tid

Eftersom regissören förberett filmen i flera år, var han bland annat och filmade när utställningen ”Hilma af Klint: Paintings for the future” visades på Guggenheim-museet i New York 2019. Där slog den nytt publikrekord med över 60 000 besökare.

Hilma af Klint (1862-1944) föddes i Stockholm och utvecklade ett abstrakt bildspråk innan de manliga konstnärer som blev kända som skapare av den genren, med Wassily Kandinsky (1866–1944) i spetsen. Hon förstod att hon var före sin tid, särskilt som kvinna, och skrev i sitt testamente att de abstrakta konstverken inte fick visas förrän tjugo år efter hennes död.

De blev egentligen inte så kända för en bred publik förrän för ett tiotal år sedan. Nu räknas hon som en av våra största konstnärer.

”Delar Hilmas fascination för det andliga”

– Hilmas livshistoria är historien om en konstnärs obevekliga sökande efter sanningen om universum och oss själva, i en tid då männen satte alla regler. I den världen, trots alla överkomliga hinder, lyckades Hilma skapa konst som påverkar och förändrar människors liv i dag.

– Jag delar Hilmas fascination för det andliga. Och det var menat för min fru Lena Olin (66 år) att spela den äldre Hilma och för vår dotter Tora (snart 26 år) att spela den yngre Hilma, säger Hallström i pressmeddelandet.

Tora har tidigare haft mindre roller i pappas filmer ”Hachiko – En vän för livet” (2009) och ”Safe haven” (2013).

Filmen spelas in i Stockholm och Litauen, med start i september.

