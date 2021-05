Lasse Hallström om nya storfilmen med Lena Olin: ”Jag blev som besatt”

”Jag har jobbat på det här manuset i tre år”

Publicerad: 10 maj 2021 kl. 09.00

Uppdaterad: 10 maj 2021 kl. 17.40

Foto: Nent Lasse Hallström, Tora Hallström och Lena Olin.

Lasse Hallström återvänder till Sverige i höst och gör Viaplays första internationella storfilm.

”Hilma” handlar om numera världsberömda svenska konstnären Hilma af Klint.

I huvudrollen: Hustrun Lena Olin och Lasses och Lenas dotter Tora Hallström.

Nordic Entertainment Group (Nent) har som mål att förutom många tv-serier även göra ett par engelskspråkiga filmer om året för sin streamingtjänst Viaplay.

Först ut är alltså ”Hilma”, som blir den första filmen alla tiders mest framgångsrika regissör i USA, Lasse Hallström, snart 75 år, gör i Sverige sedan ”Hypnotisören” för nio år sedan.

Allt började med en flygresa – för Lasses fru, skådespelerskan Lena Olin.

– Jag hade just inget att göra och var med Lena på en filminspelning i Easthampton. Då kom vi att tala om en film (Olivier Assayas ”Personal shopper” med Kristen Stewart) hon hade sett under en flygresa. Där fanns det ett avsnitt om Hilma af Klint, berättar Lasse för Aftonbladet.

Foto: Wikimedia commons Hilma af Klint i studion.

– Jag blev jätteintresserad, köpte alla böcker om henne som fanns och började läsa. Jag blev gripen och som besatt av att göra film om Hilma. Där hon målade abstrakt är det för mig som bilder från en annan dimension.

– Jag har jobbat på det här manuset i tre år och aldrig tröttnat på att leta efter nya pusselbitar i mysteriet Hilma af Klint.

Hon var före sin tid

Eftersom regissören förberett filmen i flera år, var han bland annat och filmade när utställningen ”Hilma af Klint: Paintings for the future” visades på Guggenheim-museet i New York 2019. Där slog den nytt publikrekord med över 60 000 besökare.

Hilma af Klint (1862-1944) föddes i Stockholm och utvecklade ett abstrakt bildspråk innan de manliga konstnärer som blev kända som skapare av den genren, med Wassily Kandinsky (1866-1944) i spetsen. Hon förstod att hon var före sin tid, särskilt som kvinna, och skrev i sitt testamente att de abstrakta konstverken inte fick visas förrän tjugo år efter hennes död.

”Fascination för det andliga”

– Då var hon rädd för att betraktas som häxa och knäpp. Målningarna låg länge i en låda på en vind ovanför biografen Esplanade på Karlavägen. 1967 öppnade hennes brorsson lådan. Konstverken erbjöds till Moderna museet, men de ville inte ha det, de tyckte de hade fått nog av tokiga kärringar som målade på fritiden.

Hennes konst blev egentligen inte känd för en bred publik förrän för ett tiotal år sedan. Nu räknas hon som en av våra största konstnärer.

– Jag delar Hilmas fascination för det andliga. Och det var menat för min fru Lena Olin (66 år) att spela den äldre Hilma och för vår dotter Tora (snart 26 år) att spela den yngre Hilma.

När man ser bilder på Hilma mot slutet av livet… är inte Lena lite för snygg för att spela henne?

– Jag tycker nog också att Lena är lite snyggare, men det kan man knacka till i sminket (skratt), säger Lasse.

Brände upp privata breven

Om beslutet att ge den största rollen, Tora kommer att spela Hilma af Klint i ungefär två tredjedelar av filmen, till dottern, säger Lena Olin:

– Man ser direkt när kameran går på om det blir liv eller inte. Och det fungerar utmärkt med Tora, Lasse har provfilmat mycket med henne hemma.

Vad hade Hilma för privatliv?

– Hon brände all sin privata korrespondens redan på 1930-talet, så man kan bara gissa. Men hon tyckte mest om kvinnor. Filmen handlar främst om hennes konst, hennes uppförsbacke där. Men det är också ett triangeldrama på det privata planet. Hon hade en kvinnlig kamrat som kanske var mer förtust i Hilma än hon i henne. Och så var det en sjuksköterska som tog hand om Hilmas mamma, säger Lasse.

”Inte blyg på det sättet”

Tora Hallström, som efter mindre roller i pappas filmer ”Hachiko – En vän för livet” (2009) och ”Safe haven” (2013), gör nu alltså sin första huvudroll. Hon utbildade sig till ekonom och jobbade som det under några år.

– Det kanske var för att mina föräldrar är kass på sådant, säger Tora och skrattar.

Men intresset för ett mer kreativt yrke har alltid funnits där. Hon har dansat mycket. Och nu väntar till exempel intima kärleksscener med kvinnor i filmen.

– Det är nog lättare för min pojkvän att jag gör det med kvinnor än andra män. Och jag är inte blyg på det sättet, säger hon.

Filmen spelas in i Stockholm och Litauen, med start i september. Beräknad premiär är hösten 2022.

