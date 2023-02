Särbegåvat om en värld efter #metoo

I ”Women talking” trampas outforskad filmmark

Women talking

Regi Sarah Polley, med Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey, Sheila McCarthy, Ben Whishaw, Frances McDormand

FILMRECENSION. I Sarah Polleys hyllade drama måste kvinnorna i ett religiöst samhälle välja om de vill stanna och slåss, lämna eller göra ingenting.

DRAMA. En man har just tagits på bar gärning, och det har blivit klart att kvinnorna och flickorna i ett isolerat religiöst samhälle systematiskt har blivit drogade och våldtagna. När de vaknat med blod mellan benen har de blivit tillsagda att det varit satan som gjort det. De har inte fått lära sig att läsa och skriva, men den här dagen får de lära sig att rösta. En efter en sätter de kryss under bilder som symboliserar tre alternativ: Göra inget. Stanna och slåss. Lämna.

De två sistnämnda har fått flest röster, och en grupp kvinnor i alla åldrar samlas på ett höloft för att komma fram till vilket de som kollektiv ska välja. Diskussionen böljar fram och tillbaka mellan vrede, sorg och skratt. De sitter nära varandra, sjunger, skojar, tröstar, stryker ryggar. Några flickor länkar ihop sina flätor, lyssnar. Utanför leker barnen på fälten. Inga män är där, men snart kommer de tillbaka.

Kvinnor som pratade, viskade och skrek blev startskottet för me too-rörelsen, det här är en film som handlar om hur vi ska gå vidare nu när vi kommit fram till vad vi vill riva ner. Vad vill vi bygga upp i stället? "Women talking" bygger på Miriam Toews bok ”Kvinnor som pratar”, och filmatiseringen har hyllats, prisats och hamnat på årsbästalistor. Bakom står regissören/manusförfattaren Sarah Polley som har filmer som svindlande smarta dokumentären "Stories we tell" och fläckvis magiska "Take this waltz" i bagaget. Förväntningarna var farligt höga, ändå var "Women talking" bättre än vad jag väntat mig.

Det finns absolut brister i "Women talking", ibland skrivs publiken på näsan och det finns klara kvinnor och män är si och så här-tendenser. Men summan är större än delarna. Precis som med "Porträtt av en kvinna i brand"-regissören Céline Sciamma har man känslan av att man vilar i händerna på en särbegåvad regissör, en som både följer sin instinkt och kalkylerar med nanometers exakthet när hon beskriver en specifikt kvinnlig erfarenhet. Det är tanke och idé, men också kött och kropp. Polley är en av dem som skapar ett nytt bildspråk, trampar outforskad mark och driver filmkonsten vidare, uppåt och framåt.



