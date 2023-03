Old school-fläskigt matinéäventyr

”Dungeons & dragons: Honor among thieves” har hjärta och charm

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

helskärm ”Dungeons & dragons: Honor among thieves”

Dungeons & dragons: Honor among thieves

Regi John Francis Daley och Jonathan Goldstein, med Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head, Hugh Grant

FILMRECENSION. Filmatiseringen av det banbrytande rollspelet är referenstät, men kräver knappast förkunskaper.

ÄVENTYR/KOMEDI. Snart ett kvarts sekel efter den första filmatiseringen av det banbrytande rollspelet är det dags för en referenstät reboot med ett upplägg som knappast kräver förkunskaper: en optimistisk tjuv (Chris Pine) jagar tillsammans med en mindre optimistisk slagskämpe (Michelle Rodriguez) och två magiker av varierande kvalitet (Justice Smith och Sophia Lillis) efter en försvunnen relik.

I en mindre roll syns Hugh Grant, apart med ett överlägset vad gör jag i den här soppan-flin. Regissörerna John Francis Daley och Jonathan Goldstein och de andra inblandade vet exakt vad de gör: ett old school-fläskigt, lagom larvigt matinéäventyr med hjärta.

helskärm Daisy Head i ”Dungeons & dragons: Honor among thieves”

helskärm Jason Wong och Rege-Jean Page i ”Dungeons & dragons: Honor among thieves”.

"Dungeons & dragons: Honor among thieves" luktar Ray Harryhausen, "Indiana Jones", "Den oändliga historien" och "Pirates of the Caribbean", men är helt självklart inte något som kommer ens i närheten av att lämna samma sorts bestående intryck på en publik som är vuxen vid första titten.

Däremot har filmen alla förutsättningar att göra det på barn i mer mottaglig ålder. (Eventuellt kan lite mindre/mer räddhågsna barn också få ett eller annat bestående men: kuslighetsfaktorn har vid några enstaka ställen kanske skruvats upp något snäpp för mycket för vissa.)



Visas på bio.

