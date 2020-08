Läcker och spännande – men rätt rörig – spionhistoria

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 30 juli 2020

+++

THRILLER

Spionen

Regi Jens Jonsson, med Ingrid Bolsø Berdal, Rolf Lassgård, Damien Chapelle, Alexander Scheer, Erik Hivju, Edvin Endre, Johan Widerberg, Johannes Kuhnke.

Filmen är norsk.

Men spionhistorien som utspelas under andra världskriget, handlar även om Sveriges roll under kriget – och har många svenskar både framför och bakom kameran.

Sonja Wigert (1913-1980) var en norsk skådespelerska, som hade en framgångsrik filmkarriär under 1940-talet. Mer i Sverige än i Norge.

Hennes eget liv var ännu mer dramatiskt än de påhittade historier hon gjorde framför filmkamerorna. Under andra världskriget var hon dubbelagent. Spionerade för den norska motståndsrörelsen och för Sverige. Fick tillgång till upplysningar genom att hon nästlat sig in hos den tyske nazistchefen (Alexander Scheer) i det ockuperade Norge. Han var svag för lokala kända skönheter. Hon låtsades att hon spionerade för hans räkning, allt för att få sin fängslade far frisläppt…

Till sist blev det ett livsfarligt spel som hon fick betala ett högt pris för…

Om henne, Ingrid Bolsø Berdal (bilden ovan) är mycket uttrycksfull i rollen, har Jens Jonsson gjort en norsk film som är välspelad, omsorgsfull i alla detaljer, läcker och spännande. Rolf Lassgård är både berättarröst och svensk agentvärvare. Andra svenskar har mindre biroller. Alla pratar sina respektive språk; norska, svenska, tyska, engelska.

Jens Jonsson, som på senare år gjort bland annat tredje ”Snabba cash”-filmen och tv-serier som ”Fartblinda” och kommade Netflix-serien ”Young Wallander” med Adam Pålsson, behärskar genren, men det är en rätt rörig historia.

Jag är glad att jag ett tag innan hade sett avsnitt ett av Lars Olof Lampers/Jens Aues dokumentär ”Agenternas världskrig – Jan Guillou berättar” (finns på SVT Play), det är en bra grundkurs att se i förväg.

Filmen finns att hyra på streamingtjänster.

