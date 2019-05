Quentin Tarantino + FÖLJ

Tarantinos nya – seg start, sedan en galet underhållande filmsaga

avJan-Olov Andersson

FILM 21 maj 2019 20:48

CANNES. Trängseln utanför Salle Debussy är enorm. Förväntningarna skyhöga. Nästan som inför en väldigt exklusiv rockkonsert.

Vilken låt ska Quentin Tarantinos nya film börja med?

Första timmen blir en besvikelse. Men sedan lägger regissören in överväxeln så att alltihop slutar i en helt galen, våldsam och rolig filmsaga.

++++

Once upon a time… in Hollywood

Regi Quentin Tarantino, med Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Luke Perry, Al Pacino, Bruce Dern, Damian Lewis, Lena Dunham.











1 av 4 | Foto: Sony Brad Pitt och Leonardo DiCaprio i ”Once upon a time in Hollywood”.

FILMSAGA. Inte mycket mer var väl känt inför premiären än att filmen utspelas i Hollywood 1969, att det handlar om tv-skådespelaren Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) och hans stuntman Cliff Booth (Brad Pitt) och att båda delar ett hus norr om Hollywood. Där bor de grannar med det heta kändisparet regissören Roman Polanski och skådespelerskan Sharon Tate (1943-1969), spelad av Margot Robbie. Hon som var en av de som mördades av medlemmar ur sektledaren Charles Mansons (1934-2017) galna hippiegäng.

Quentin Tarantino fullkomligt frossar i bra 1960-talsmusik på soundtracket, allt från klassiker med Rolling Stones och Mamas & the Papas, till mer udda låtar av lite bortglömda namn som Paul Revere & the Raiders och Vanilla Fudge. Här finns en detaljrikedom när det gäller miljöer, neonskyltar, bilar, kläder, frisyrer etc som är hundraprocentig.

Ändå… efter en timme viskar några av oss till varandra: Har filmen någon intrig? Är det inte första gången en Tarantino-film är lite långtråkig? Just då har han grottat ned sig i en på tok för lång scen kring en inspelning av en tv-västern som Rick Dalton är stjärna i. Metafilm till överdriven förbannelse.

Just när man då börjar tänka sådant som Är det egentligen inte lite smaklöst att exploatera Sharon Tate-mordet?, vi förstår ju att det ska komma, kickar Tarantino i överväxeln. Och då är det gasen i botten. Kul drift med spaghettivästerngenren. Brad Pitt blommar som komisk skådespelare som han kanske aldrig har gjort tidigare.

Massor av härliga birollsinsatser av fler än de som nämns här ovan. Och som filmtitelns ”Det var en gång…” antyder, så är det en saga. En Hollywoodsaga som både närgånget klär av Hollywoodmyten, skojar med den och förvränger den på ett helt galet, våldsamt och roligt sätt.

Trots en seg inledning, lämnar man lika tillfredsställd som någonsin av en Tarantino-filmfest.

”Once upon a time... In Hollywood” har premiär i Sverige 9 augusti.

LÄS OCKSÅ Här gör Captain Marvel redan comeback på bio

LÄS OCKSÅ PLUS Kampsportsstjärnornas mörker bakom succén