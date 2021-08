Mästerlig Hopkins i snillrika ’The father’

Vi får dela patientens upplevelse i hyllade filmen

helskärm Olivia Colman och Anthony Hopkins i ”The father”.

The father

Regi Florian Zeller, med Anthony Hopkins , Olivia Colman , Rufus Sewell, Imogen Poots, Mark Gatiss , Olivia Williams.

FILMRECENSION. Tack vare Göteborgs lyckade digitala filmfestival tidigare i år är det nog många filmälskare landet runt som tänker att ”The father, har inte den redan haft premiär, den såg vi ju i vintras”.

Nej, först nu är det dags för biopremiären. Men det är värt att bli påmind om den storartade skådespelarinsats som gav Anthony Hopkins en andra Oscar.

DRAMA. Inte sedan Michael Hanekes mästerverk ”Amour” (2012) har en film om äldres utsatthet berört mig så mycket.

Anne (Olivia Colman) kommer till sin far Anthonys (Anthony Hopkins) stora våning i London och är frustrerad. Hon har just fått veta att han har kastat ut den senaste vårdgivaren som hon hittat åt honom. Anledningen till att hon är särskilt irriterad på hans beteende den här gången är att hon tänker flytta till Paris med en ny kärlek. Därför kommer hon inte att kunna hjälpa sin far med vardagsbestyren. Anthonys demens har blivit sämre, och när han får veta sanningen om Annes Parisflytt blir han upprörd.

Vi hålls medvetet förvirrade

Många berättelser om demens skildrar hur hårt sjukdomen drabbar familjen. Men ”The father” gör en originell ansträngning att låta publiken få dela patientens upplevelse. Vi hålls medvetet förvirrade under filmens gång och vet ibland inte riktigt om vi befinner oss hemma hos Anthony eller Anne. Inte heller är vi säkra på om det är morgon eller kväll.

helskärm Anthony Hopkins i ”The father”.

I en av filmens bästa scener kliver Anne in genom dörren hos Anthony och han känner inte igen henne. Det gör inte vi heller, för hon spelas plötsligt av en annan skådespelare, Olivia Williams. Vi förstår Anthonys reaktion, en rädsla som övergår till insikten att han inte kan lita på sina egna ögon.

Fast förankrad i verkligheten

Det är som i en Hitchcock-film, där vår hjälte utsätts för en komplott, ett snillrikt sätt att med filmens verktyg få oss att förstå hur det är att leva med sjukdomen. I motsats till en Hitchcock-film är dock ”The father” fast förankrad i verkligheten – och oerhört gripande, inte minst mot slutet där ålderdom möter barndom.

Filmen är baserad på en fransk pjäs men har av författaren Florian Zeller och ”Farligt begär”-legendaren Christopher Hampton sömlöst flyttats över till brittiska miljöer. Scenursprunget är tydligt, men regidebutanten Zeller utnyttjar ändå filmmediet på ett slående sätt och har stor hjälp av Hopkins och Colmans mästerliga prestationer.

Filmen har biopremiär på fredag, 20 augusti.

helskärm Stanley Tucci och Colin Firth i ”Supernova”.

helskärm

