Nya ”Borat” bjuder på bekanta obehagsskratt

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 23 oktober 2020 kl. 11.49

Uppdaterad: 23 oktober 2020 kl. 14.58

Foto: Amazon. Sacha Baron Cohen förklädd till Trump i ”Borat subsequent moviefilm”.

FILMRECENSION Den nya ”Borat”-filmen är inte lika vass och effektiv som den första. Men skrattar gör man, medan man mår dåligt.



Borat subsequent moviefilm

Regi Jason Woliner, med bl a Sacha Baron Cohen, Maria Bakalova, Dani Popescu, Mike Pence, Rudy Giuliani.

FEJKDOKUMENTÄR KOMEDI Sacha Baron Cohen är tillbaka som den galopperande rasistiska, misogyna och plumpa kazakstanske journalisten Borat Sagdiyev, i en uppföljare till Larry Charles chockerande skrattfest från 2006, som blev en omedelbar humorklassiker när den kom.

Och den här gången är den löjligt långa titeln ”Borat subsequent moviefilm: Delivery of prodigious bribe to American regime for make benefit once glorious nation of Kazakhstan”.

Borat har varit Gulag-fånge i 14 år, efter att ha skämt ut sitt hemland. Men nu behöver premiärministern hans hjälp med att få Donald Trumps respekt, och därför får Borat en chans till botgöring; han ska åka till US&A och överlämna apan Johnny – Kazakstans kulturminister och främsta porrstjärna – till vicepresidenten Mike Pence.

Saker går dock inte riktigt som planerat, och det blir i stället Borats dotter Tutar (Maria Bakalova) – som med sina 14 år är den äldsta ogifta kvinnan i hela Kazakstan – som följer med, för att överlämnas till USA:s ”vice fitt-tagare”.

Följer gör sedan brutalt obekväm humor av Baron Cohens typiska snitt. Dottern ska prepareras för att bli tillräckligt attraktiv för en farbror, och på vägen dit drabbar Borat (som nu ofta är förklädd eftersom han är känd) och Tutar en del vanliga, anständiga människor, men framför allt stockkonservativa typer; kristna abortmotståndare, vapenviftare som anser att Obama borde låsas in och på allvar tror att paret Clinton dricker barnblod, och republikaner i största allmänhet.

Rudy Giuliani – före detta borgmästare i New York och numera Trumps advokat – framstår i särskilt dålig dager.

”Borat 2” är både fånigheter och insiktsfull satir, men lär inte åldras lika väl som den första filmen, då den känns tidsspecifik på ett annat sätt, med sitt fokus på Trump och corona. Och riktigt lika vass och effektiv är den inte heller. Delvis för att man redan är så bekant med Baron Cohens blandning av aktivism och underhållning, men framför allt för att de unkna attityder som vädras redan är så exponerade i dag.

Det går inte att dra ner byxorna på folk som redan är nakna – och stolta över det.

Men fnissar gör man ändå. Ofta.



”Borat subsequent moviefilm” har premiär på Amazons streamingtjänst Prime Video den 23 oktober.

