Publicerad: 14 maj 2021 kl. 08.00

FILMRECENSION Joe Wrights ”Kvinnan i fönstret” har ingenting att göra med Fritz Langs noirfilm med samma namn från 1944. Alfred Hitchcocks ”Fönstret åt gården” däremot, ser man tydliga spår av.

Kvinnan i fönstret

Regi Joe Wright, med Amy Adams, Gary Oldman, Julianne Moore, Wyatt Russell, Fred Hechinger, Anthony Mackie, Jennifer Jason Leigh, Tracy Letts, Brian Tyree Henry.

Det har varit en lång och krokig väg fram till publiken för Joe Wrights ”Kvinnan i fönstret”, som egentligen skulle ha gått upp på bio redan hösten 2019, men sedan blev kraftigt försenad. Först på grund av att filmbolaget behövde klippa om filmen efter testvisningar, och sedan på grund coronapandemin.

Därtill kan läggas den litterära kontovers som uppstod då det uppdagades att författaren Daniel Mallory, som skrev bästsäljaren som filmen är baserad på under pseudonymen AJ Finn, hade ljugit om stora delar av sitt liv och sin karriär.

Amy Adams spelar Anna Fox. En barnpsykolog som lider av depression och torgskräck, och tillbringar dagarna inne i sin oerhört stora och tjusiga New York-lägenhet, där hon blandar starka mediciner med alkohol, tittar på gamla filmer, och håller grannarna under uppsikt.

Hon träffar sin psykiatriker (Tracy Letts, som även har skrivit manus till filmen) och sin inneboende (Wyatt Russell), men lever separerad från sin man (Anthony Mackie) och dotter.

Hon har sitt inrutade liv, men när en ny familj flyttar in på andra sidan gatan börjar hennes redan skira tillvaro rasa samman.

Hon lär först känna tonårssonen (Fred Hechinger) och får sedan även besök av mamman, Jane Russell (Julianne Moore). Men pappan (Gary Oldman) uppträder kontrollerande, och Anna blir besatt av tanken på att sonen och mamman far illa.

Men när Anna en kväll ser Jane bli knivhuggen och ringer polisen, påstår både familjen och polisen att en helt annan kvinna (Jennifer Jason Leigh) är Jane Russell.

Samtidigt uppdagas mer om Annas förflutna, och både tittaren och Anna själv börjar tvivla på det hon såg.

Har hon hallucinerat? Har hon inbillat sig alltihop? Eller har ett brott verkligen begåtts?

Själva upplösningen känns aningen jäktad och synkar inte riktigt med resten av filmen, men det är en välspelad och inte minst oerhört vacker film, med läcker scenografi och urtjusigt foto av Bruno Delbonnel (som har Oscarsnominerats fem gånger, bland annat för fotot i Wrights ”Darkest hour”). Varenda bildruta känns minutiöst arrangerad och spänningen och frågetecknen behålls in i det sista.



”Kvinnan i fönstret” har premiär på Netflix den 14 maj.



