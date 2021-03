Stort om vänskap och abort

Hyllade ”Never rarely sometimes always” är lika viktig som den är bra

Av: Emma Gray Munthe

Publicerad: 12 mars 2021 kl. 16.45

Uppdaterad: 12 mars 2021 kl. 18.05

Foto: © 2020 Focus Features ”Never rarely sometimes always”

FILM

++++

Never rarely sometimes always

Regi Eliza Hittman, med Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin

FILMRECENSION Två tonåringar ger sig av mot New York för att göra en abort som varit omöjlig där de bor.

DRAMA "Never rarely sometimes always" hamnade på en mängd bästalistor 2020 (bl a min), men smygs trots det ut på bara några få vod-tjänster. Det är synd, för det är en lika viktig som bra film om rätten till abort.

17-åriga Autumn (Sidney Flanigan) upptäcker att hon är gravid, och den lokala kliniken har en tydlig agenda: barnet ska behållas. Utan att fråga vänder de ultraljudsskärmen mot henne så att hon ska se, sätter på hjärtljuden så att hon ska höra. Visar abort är mord-klipp, ger henne broschyrer om adoption.

Om inte föräldrarna ger tillstånd, om det inte är fara för kvinnans liv eller om graviditeten inte uppkommit genom våldtäkt eller incest är möjligheterna till abort få. När varken tabletter eller hårda slag i den egna magen fungerar återstår att ta sig mot New York. Med följer Skylar (Talia Ryder), som bär både tung väska och de delade erfarenheterna av att vara tonårstjej. Lätta att ofreda, lätta att frånta rätten till de egna kropparna. I detta är de tillsammans, oavsett vad.

Lika djupt rörande som deras relation är att se, lika djupt upprörande är regissören Eliza Hittmans raka, direkta och helt krusidullfria illustration över hur många kvinnor har det – och konsekvenserna det får. Med små medel har hon gjort en stor film.



Finns på vod på iTunes och Google Play.

