Hollywoodstudior säger att de erbjöd en miljard

TT

Uppdaterad 10:22 | Publicerad 10:09

helskärm Strejkande manusförfattare och skådespelare sjunger ut sina protester i New York.

De stora film- och tv-bolagen i Hollywood uppger att de erbjöd skådespelarna höjda ersättningar och förbättrade förmåner till ett värde av mer än en miljard dollar men att skådespelarnas fackförening, Sag-Aftra, ändå valde att utlysa strejk, skriver Reuters.

Uppgiften kommer från Arbetsgivarorganisationen The Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) som bland annat representerar företag som Netflix, Walt Disney och Warner Bros Discovery.

Dessa anser att fackföreningen ger en missvisande bild av de förhandlingar som föregick beslutet om strejk.

– Oseriöst är det minsta man kan säga när Sag-Aftra hävdar att vi inte har svarat på medlemmarnas behov, uppger AMPTP i ett uttalande.

Sag-Aftra (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists) – har i sin tur meddelat att man slåss för sina medlemmars överlevnad. Fackföreningen vill bland annat ha 11 procents lönepåslag första året i ett kontrakt för att kompensera för inflationen och uppger att man blev erbjuden 5 procent.