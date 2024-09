Marvelregissören Taika Waititis försvar: ”Behövde pengarna”

Ville inte göra Thor-filmerna

Mikael Forsell/TT

Publicerad 2023-11-28

Taika Waititi har regisserat två Thor-filmer, men berättar nu att han först inte alls var sugen på att jobba med Marvel.

– Men jag var fattig och hade just fått mitt andra barn, säger han i en ny podcastintervju.

När Taika Waititi anlitades för att regissera Marvelfilm ”Thor: Ragnarok” i mitten av 2010-talet var det något han inte alls ville göra. Det var också ett oväntat val för en regissör som då börjat etablera sig med kritikerhyllade småskaliga filmer, som ”What we do in the shadows” och ”Boy”.

– Ärligt talat hade jag ingen som helst lust att göra en sådan film. Det fanns inte med i min karriärplan som filmskapare, säger den nyzeeländska regissören i den australiska podcasten ”Shameless”, uppger Variety.

Men eftersom han just fått barn igen hoppade han på tåget.

– Ärligt talat tänkte jag att det var att bra tillfälle att skrapa ihop pengar till barnen, medger Waititi.

”Öppet förhållande” med Marvel

”Thor: Ragnarok” blev både en kritikersuccé och en stor framgång på bio, så Taika Waititi kom tillbaka för att regissera uppföljaren ”Thor: Love and thunder” några år senare.

Men han är inte inblandad i den femte Thor-filmen som nu är på planeringsstadiet hos Marvel.

– Vi har ett öppet förhållande och det är okej för mig om de vill träffa andra. Jag är nöjd. Jag vet att jag kommer att gå i säng med dem någon gång i framtiden.