Youtubegruppens boksuccé blir film

”Skurkarnas skurk” blir biofilm ● ”En dröm går i uppfyllelse”

Uppdaterad 11.23 | Publicerad 11.13

Från Youtube till bästsäljande böcker – och nu till film.

Humorgruppen I Just Want To Be Cool kan ticka av ännu en framgång på önskelistan. Bokserien ”Skurkarnas skurk” blir biofilm, med planerad premiär i januari 2026.

Joel Adolphson, Emil Beer och Victor Beer från I Just Want To Be Cool skådespelar själva i filmatiseringen. För regin står Alain Darborg (”Jönssonligan – den perfekta stöten”) och manus skrivs av Jessika Jankert.

”Att 'Skurkarnas skurk' nu ska upp på den stora vita duken är som att en dröm går i uppfyllelse för oss. Aldrig trodde vi att någon i Sverige skulle vara galen nog att försöka översätta den värld vi byggt upp i böckerna till film”, säger Youtubegruppen i ett gemensamt uttalande i ett pressmeddelande.

Filmen spelas in i Stockholm och Litauen nästa år. Projektet är ett samarbete mellan Strive Stories, SF Studios och SVT.