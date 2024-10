Män i kris temat på Stockholms filmfestival

Angelina Jolies film om Maria Callas avslutar

Publicerad 2024-10-09 10.02

Starka kvinnor – men också män i kris är temat för Stockholms filmfestival i år.

– Vi har valt att rikta strålkastaren mot den samtida mannen och alla hans inre bryderier, säger programchefen Beatrice Karlsson.

Guldpalmspristagaren ”Anora” med hyllade Mikey Madison inleder, Angelina Jolies film om Maria Callas avslutar och däremellan kommer stjärnspäckade ”Emilia Perez” med Zoe Saldana och Selena Gomez som ”mittfilm”.

Stockholms filmfestival lyfter fram starka kvinnoporträtt som dragplåster på årets upplaga mellan 6 och 17 november.

Beatrice Karlsson är programchef för Stockholms filmfestival. Arkivbild.

”Kanske-män”

Samtidigt är festivalens tema ”Män i kris”. Det kommer många filmer på det temat just nu.

– På kultursidorna har det debatterats om ”kanske-männen” och incelmännen som sedan faktiskt också, i vissa fall har blivit våldsamma. Det är ett reellt problem som finns i vår tid, säger Beatrice Karlsson.

Bland filmerna på temat finns Jason Schwartzman som judisk kantor i kris i ”Between the temples” och ”Homegrown”, en dokumentär om internetradikaliserade Trumpsupportrar.

Jesse Eisenberg kommer till Stockholms filmfestival för att få pris och visa upp sin senaste film, "A royal pain". Arkivbild.

Skådespelaren Jesse Eisenberg får årets Stockholm Achievement Award och kommer till festivalen för att visa sin senaste film ”A real pain”, som han även regisserat.

– Han har också varit lite ansiktet utåt för den här krisande mannen i sina filmer, till exempel i ”Social network”, och temat berörs även i ”A real pain”.

Stockholms filmfestival gör även en satsning på tv-serier och visar premiäravsnitten av en rad kommande produktioner.

– I år ville vi fånga upp den här trenden som finns att filmregissörer också rör sig i serieberättandet och hur tv-serier har blivit allt mer filmiska.

Bland annat visas Daniel Espinosas ”Helikopterrånet” (Netflix), ”Whiskey on the rocks” av Björn Stein (SVT) och ”Vargasommar” av Jesper Ganslandt (TV4).

FAKTA Stockholms filmfestival 6-17 november Stockholms filmfestival fyller 35 år och firar det bland annat med biljetter för 35 kronor på vissa förmiddagsföreställningar. Läs mer

Angelina Jolie spelar Maria Callas i filmen i "Maria", som avslutar Stockholms filmfestival. Pressbild.

Här är fem uppmärksammade filmer ur programmet:

”Anora”.

Sean Bakers film om en strippa (Mikey Madison) som blir ihop en bortskämd son till en rysk oligark fick Guldpalmen på filmfestivalen i Cannes.

”Emilia Pérez”.

Jacques Audiards film beskrivs som en maffiamusikal om transerfarenheter. Zoe Saldana och Selena Gomez gör två av huvudrollerna.

”Hacking hate”.

Svenske Simon Kloses dokumentär skildrar hur journalisten My Vingren försöker avslöja högerextrema gruppers näthat.

”Blitz”.

Drama om en kvinna (Saoirse Ronan) som under bombningarna av London under det andra världskriget skickar iväg sin son under förödelsen. Regissören Steve McQueen kommer till festivalen.

”Maria”.

Angelina Jolie gör huvudrollen som operadivan Maria Callas i slutet av hennes liv.