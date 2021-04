Underhållande och empatiskt om sprickor i pensionärsparadiset

FILMRECENSION Staden beskrivs som ett Disneyland för pensionärer. Men det är inte alla seniorer som lever drömlivet i Floridas The Villages...

Some kind of heaven

Regi Lance Oppenheim, med Dennis Dean, Barbara Lochiatto, Reggie Kincer, Anne Kincer.



DOKUMENTÄR Seniorstaden The Villages i Florida kallas för ett Disneyland för pensionärer. Husen är byggda i en stil som ska påminna de boende om det USA de växte upp i, och listan över restauranger och aktiviteter som erbjuds är lång. Pooler och palmer trängs med golfbanor och dansställen. (Och vill man planera sin begravning kan man binda kostnaden till dagens pris, för att göra det billigare för sina efterlevande...)

Ett paradis för äldre. Kanske. Men i dokumentären ”Some kind of heaven”, som är producerad av bland andra Darren Aronofsky, riktar regissören Lance Oppenheim kameran mot fyra människor som inte riktigt kan köpa den paketerade optimismen.

Änkan Barbara längtar efter kärlek. 80-plussaren Dennis bor i sin bil, och söker med ljus och lykta efter en kvinna som kan försörja honom. Och det skaver i det gifta paret Annes and Reggies relation, när han börjar tappa greppet om verkligheten, och ställs inför rätta för kokaininnehav.

Det är en underhållande, deltagande film, med både humor och vemod, ett imponerande kontrollerat bildspråk och intressanta figurer.

Ändå får man känslan av att Oppenheim borde ha gått djupare, både vad gäller huvudpersonerna och platsen.



”Some kind of heaven” finns att hyra på olika vod-tjänster.



