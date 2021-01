Förutsägbart men fint om en exbrottsling och en övergiven pojke

Så bra är ”Palmer” med Justin Timberlake

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 28 januari 2021 kl. 09.01

Uppdaterad: 28 januari 2021 kl. 10.51

Foto: Apple TV+. ”Palmer”.

FILMRECENSION Justin Timberlake spelar en exbrottsling som tar en annorlunda pojke under sina vingar, i Apples förutsägbara men rörande film ”Palmer”.

Palmer

Regi Fisher Stevens, med Justin Timberlake, Ryder Allen, Alisha Wainwright, June Squibb, Juno Temple.

DRAMA Efter att under de senaste åren främst ha varit närvarande i filmvärlden i form av rösten till ett lyckotroll, i två ”Trolls”-filmer så offensivt svängiga och hypermuntra att man som tittare bara hade att kapitulera inför den hårdsockrade, regnbågsfärgade glitterorgien, tar Justin Timberlake nu i stället sikte på ens tårkanaler, med huvudrollen i ”Palmer”.

Han spelar Eddie Palmer. En före detta lovande fotbollstalang, som återvänder till sin lilla hemstad i Louisiana efter tolv år i fängelse. Där flyttar han in hos sin farmor (June Squibb), som då och då tar hand om Sam (Ryder Allen). En könsavvikande liten pojke som blir retad i skolan och vars mamma Shelly (Juno Temple) är en missbrukande röra.

Palmer tar jobb som vaktmästare på skolan och försöker ordna upp sitt liv, men när Shelly plötsligt försvinner på en av sina knark- och fylleexpeditioner blir han ensam med Sam, som omedelbart tyr sig till honom. En alternativ far och son-relation byggs upp, samtidigt som kärleken börjar spira mellan Palmer och Sams lärarinna Maggie (Alisha Wainwright).

Men vad händer när Shelly kommer tillbaka? Vilka chanser har Palmer, med sitt kriminella förflutna, att få vårdnaden om pojken?

Timberlake saknar lite av tyngden och hårdheten som rollen egentligen kräver, och berättelsen följer en väg vi redan har vandrat många gånger – men ”Palmer” är trots det en fin, empatisk och rörande film.



”Palmer” har premiär på Apple TV+ den 29 januari.

