Mästerlig dokumentär

”Nelly & Nadine” berättar om överlevnad och storslagen kärlek

Nelly & Nadine

Regi Magnus Gertten , med Sylvie Biachi m fl och arkivmaterial med Nelly Mousset-Vos, Nadine Hwang m fl

FILMRECENSION Igen utgår Magnus Gertten från arkivmaterial från när överlevare från koncentrationslägren kom till Malmö i april 1945 – och den här gången vecklar en storslagen kärlekshistoria ut sig.

DOKUMENTÄR "Hoppets hamn" (2011) och "Every face has a name" (2015). Två gånger förut har Magnus Gertten utgått från arkivmaterial från när överlevare från koncentrationslägren kom till hamnen i Malmö i april 1945. Närstuderat de svartvita ansiktena, grävt fram information, letat upp dem som var där. Kopplat ihop och intervjuat. Hur blev deras liv?

Här får vi vara med när en av de överlevarnas barnbarn bestämt sig för att öppna hittills stängda lådor på vinden. Där finns foton, filmrullar, och dagböcker med språk och beskrivningar som tar andan ur en – och en otrolig kärlekshistoria. Nelly och Nadines.

De blev förälskade i varandra i Ravensbrücks koncentrationsläger. Skildes åt, hittade varandra igen och levde tillsammans i resten av livet – men höll kärleken hemlig. Deras berättelse vecklar ut sig i så många lager och blommar ut åt så många håll att man blir yr. Vilka människor! Vilka liv de levt! Hur de haft betydelse för människor i generationer framåt, i skilda delar av världen!

De två tidigare filmerna i trilogin är starka filmer som måste ses, men "Nelly & Nadine" är mer än så: mästerlig in i minsta beståndsdel – klipp, foto, ljudbild, musik – men ändå större än summan av alla delarna.



