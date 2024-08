Stellan Skarsgård om maskångesten inför andra ”Dune”: ”Det jävligaste jag gjort”

Svenske stjärnan var ledig varannan dag: ”Då bajsade och kissade jag”

Uppdaterad 2024-02-27 | Publicerad 2024-02-22

LONDON. Jättefilmen ”Dune” blev sexfaldigt Oscarbelönad – och nu är uppföljaren här.

Men för Stellan Skarsgård var det stor ångest att återvända till sin skurkroll.

– På ett sätt är filmen det jävligaste jag gjort, säger 72-åringen till Aftonbladet.

Stellan Skarsgård är tillbaka som baron Vladimir Harkonnen i storfilmen ”Dune: part two”. Men även om den svenske 72-åringen hyllar den kanadensiske regissören Denis Villeneuves produktion så var det inte bara med glädje han såg fram emot att göra uppföljaren till den sexfaldigt Oscarbelönade ”Dune” från 2021.

Inspelningen innebar också ett återseende med den hårlösa boven Harkonnens tjocka ansiktsmask.

– På ett sätt är filmen det jävligaste jag gjort, för det är plågsamt med den här masken. När jag är naken i filmen måste jag sitta stilla i åtta timmar medan jag blir sminkad, sedan tar det två timmar att ta av, säger han.

– Det var ångest att kliva i dräkten, men det är så kul att jobba med en sådan filmskapare som Denis Villeneuve, det är ett otroligt privilegium. Jag har haft några kanonregissörer att jobba med så det är väldigt kul.

expand-left helskärm Stellan Skarsgård i ”Dune 2”.

Skarsgård: Jag går inte på toaletten

Vad var den största utmaningen?

– Det är en fysisk utmaning, för du måste sitta rak i åtta timmar.

Hur går du då på toaletten?

– Jag går inte på toaletten. Man dricker inte vatten på hela dagen utan det kan man göra kvällen innan. Sedan äter man inte på hela dagen, och så tar man två Imodium info close ImodiumSubstansen loperamid motverkar diarré och säljs bland annat under namnen Imodium. Loperamid minskar tarmarnas muskelaktivitet så att vatten och salter hinner tas upp och ger därmed en fastare avföring. på morgonen.

expand-left helskärm Stellan Skarsgård på den svenska premiären av ”Dune 2”.

Var ledig varannan dag

”Dune: part two” är, precis som föregångaren, en stjärnspäckad historia på nära tre timmar. Många av filmens andra stora namn, som Timothée Chalamet, Javier Bardem, Zendaya och svenska Rebecca Ferguson, åkte till Jordanien för att och spela in filmens ökenscener. Det behövde inte Stellan Skarsgård följa med på.

– Det var skönt för då slapp jag att sanden fastnade i allt klister.

I stället bar det av till Budapest, där scenerna i Harkonnens palats spelades in.

– Jag gjorde omkring tio dagar i två perioder och jag hade familjen med mig. Det var under sommaren och det var trevligt, säger Stellan Skarsgård.

Det ansträngande arbetet med att få på och av masken gjorde att han bara kunde jobba varannan dag.

– Tiden räckte inte till. Om du var åtta timmar i sminket, eller i sex timmar, som det var när jag bara skulle visa ansiktet, och sedan två timmar att ta av det, plus att man ska arbeta, så finns det inte många timmar kvar att sova, säger han.

Vad gjorde du den andra tiden?

– Då sov jag, sedan läkte jag den massa skavsår som jag hade. Och så bajsade och kissade jag.

chevron-left föregående





expand-left helskärm chevron-right nästa Rebecca Ferguson i ”Dune 2”. 1 / 4 Foto: AP

Pratar skånska

Stellan Skarsgård sitter i en loge på femstjärniga Rosewood Hotel i centrala London, där filmbolaget Warner Bros har tagit över en hel våning som en del av en världsomspännande marknadsföringsturné av storfilmen. När Skarsgård, som vuxit upp i Malmö, hör att Aftonbladets utsände är från Skåne genomför han hela intervjun på skånska.

– Jag är tvåspråkig, säger han med en skånsk dialekt som bland annat hörts i mineralvattnet Ramlösas reklamfilmer i början på 00-talet.

– Jag pratar uppsvenska med uppsvenskar och byter till skånska när jag pratar med skåningar, det går fort och automatiskt.

Men det har hänt en hel del sedan Hollywoodstjärnan upptäckte sin kärlek till skådespeleriet på Folkets Parks barnteater på somrarna i Malmö. Han fick sitt genombrott i ”Bombi Bitt och jag” 1968 och blev en tonårsidol som snart skulle vinna guldbaggar och göra en internationell karriär.

expand-left helskärm Denis Villeneuve med Rebecca Ferguson under inspelningen.

Jämför med von Trier

Några av hans största produktioner omfattar två ”Pirates of the Caribbean”-filmer, Abba-filmen ”Mamma Mia!” och Netflix-serien ”Chernobyl”. Men Stellan Skarsgård har aldrig slutat tacka nej till smalare och svårare uppdrag. Och han ser upplevelsen med ”Dune” som någon slags blandning.

– Det är en independentfilm och blockbuster på samma gång. Det är det nästan inga filmer som är, säger han.

– Denis Villeneuve skapar en väldig intimitet, leklust och avspändhet, ungefär som Lars von Trier gör. Så det känns som en independentfilm trots att det är 400 man i teamet.

Att Villeneuve inte ägnar många minuter åt att introducera karaktärerna eller handlingen tycker han är bra. Det här är en film som ska ses i biosalongen, med fullt fokus på filmens många ljud- och bildeffekter.

– Den är så fantastiskt visuell. I tv-serier är dialogen exposition och förklarande, så att folk kan diska samtidigt som de hör på tv-serien i bakgrunden. Här ska man sitta i ett mörkt rum och se den med andra människor, säger han.

– För mycket sker i tysthet. Du ser när en människa upplever någonting utan att höra det, och det är fantastiskt, det är ett försvar för filmen som konstform.

expand-left helskärm Lea Seydoux, Stellan Skarsgård, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Florence Pugh, Denis Villeneuve, Timothee Chalamet, Zendaya och Austin Butler.

”Gustav Vasa var en jävla slaktare”

Skarsgård tycker att Villeneuves kortfattade berättande gör Harkonnen ännu mer mystisk.

– Han tar bort alla förklaringar. Man tar bort så mycket som möjligt från dialogen och det passar mig utmärkt. Då blir boven som jag gör, baronen Harkonnen, som en mytisk gestalt med en gång. Han kan vara med i ett par scener och ändå kasta en slagskugga över hela filmen.

Har det på något sätt blivit annorlunda att spela en storskurk som heter Vladimir sedan 2022?

– Tyvärr så är mänskligheten inte så bra på att lära sig av sina misstag. Världen är lika bisarr nu som då.

Något att lära sig från rollen, menar Stellan Skarsgård, är att den ”onde” i filmer inte alltid är hundra procent ond.

– Det är en slags bad guy jag gör, men han är inte bad i det samhället. Han är som en medeltida furste, eller en renässansfurste. Som Gustav Vasa – han var ju en jävla slaktare, men det var en nödvändighet för att överleva på den tiden.

expand-left helskärm Kolbjörn Skarsgård och Valter Skarsgård

Tackar familjen för karriären

Bland de nya skådespelarna i uppföljaren finns Christopher Walken, 80, med bland annat ”Batman returns” (1992), ”Pulp fiction” (1994) och ”Catch me if you can” (2002) på sitt cv. Walken, som inte har några barn, har i intervjuer sagt att han inte kunnat ha den karriär han haft om han blivit pappa. Åttabarnsfadern Skarsgård, som även har flera barnbarn, ser annorlunda på saken.

– Jag hade antagligen inte kunnat ha den här karriären om jag inte haft barn, säger han.

– Det fungerar på olika sätt för olika personer, men sedan jag slutade på Dramaten har jag jobbat fyra månader om året. Det är åtta månader varje år som jag har haft möjlighet att vara hemma och byta blöjor. Så jag får en del gjort ändå.

”Dune: part two” har biopremiär i Sverige den 28 februari.

expand-left helskärm Stellan Skarsgård med hustrun Megan Everett och sonen Kolbjörn

FAKTA Stellan Skarsgård Ålder: 72. Född: Göteborg. Bor: Stockholm. Familj: Har barnen Alexander, Gustaf, Sam, Bill, Eija och Valter Skarsgård med läkaren My Skarsgård, som han var gift med 1975 till 2007. Sedan 2009 gift med Megan Everett, som han har barnen Ossian och Kolbjörn tillsammans med. Yrke: Skådespelare. Aktuell: Som skurken Vladimir Harkonnen filmen ”Dune: part two.” Läs mer

expand-left helskärm Stellan Skarsgård på den svenska premiären av ”Dune 2”.

Stellan Skarsgård om…

…”Dune”-kollegorna, däribland svenska Rebecca Ferguson:

– De är härliga allihopa och vi träffas ibland. Rebecca har jag inte en enda scen med, men hon är en underbar människa.

…Christopher Walken:

– Vi hann aldrig bli bra kompisar under inspelningarna men vi har ju setts ett par gånger. Vi hade en scen ihop men då var det 50 meter och 20 000 människor mellan oss. Men vi hälsar på varandra igenkännande.

…Warner Bros krav på att alla reportrar – inklusive de som ska göra snabba röda mattan-intervjuer – måste ha sett filmen:

– Det är rätt. Det blir mycket färre fåniga frågor. Journalisterna ska göra sitt jobb, sedan har de inte sett filmen, så ska de ställa frågor om vad som helst, och då blir det ytligt. Så nu blir det roligare för journalisterna också. Journalisterna är inte dumhuvuden, det är bara att de kanske görs till det ibland.

…fördelen med att göra en uppföljare:

– Man har gjort själva grundarbetet på karaktären så på ett sätt är det lättare.