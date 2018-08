Amandla Stenberg + FÖLJ

Habilt gjord action i historia vi har sett förut

FILM 10 augusti 2018 12:11

++

The darkest minds

Regi Jennifer Yuh Nelson, med Amandla Stenberg, Mandy Moore, Bradley Whitford, Gwendoline Christie.

thriller

Amandla Stenberg i ”The darkest minds”.

Ännu en film som förgäves försöker vara den nya ”Hunger games”.

Men i Amandla Stenberg föds i alla fall en ny stjärna.

Ett gäng tonåringar som kämpar för att överleva i ett postapokalyptiskt USA.

Har ni hört den förut? Ja vi har hört den förut!, som Povel Ramel sjöng.

Ända sedan Suzanne Collins ”Hungerspelen”-trilogi blev en boksuccé, och sedan fyra enormt framgångsrika filmer som gjorde Jennifer Lawrence till en av Hollywoods största stjärnor, har filmbolagscheferna kastat sig över varenda ny bok i den genre som kallas young adult.

Ungdomsböcker om en ofta dystopisk framtid.

Veronica Roths ”Divergent- och James Dashners ”Maze runner”-böcker har också filmats. Liksom Rick Yanceys ”Den femte vågen”. Och några till. Utan att direkt floppa, har de inte riktigt levt upp till förväntningarna.

Nu är det första delen i Alexandra Brackens ”The darkest minds”-trilogi (ej översatt till svenska, säger kanske lite om att intresset börjar svalna…) som är här.

Handlar om… ett gäng tonåringar som kämpar för att överleva i ett postapokalyptiskt USA. Nästan alla barn har avlidit i en mystisk sjukdom. De återstående har fått övernaturliga förmågor av olika slag och placerats i fångläger av en rädd vuxenvärld.

Habil action – varken mer eller mindre

Några tonåringar rymmer och söker friheten. Den som står i berättelsens centrum är tuffa 16-åringen Ruby Daly, spelad av Amandla Stenberg, 19-åringen som hade en biroll i första ”Hunger games”-filmen. Hon har också i hemlandet redan fått mycket uppmärksamhet för att hon är feminist och gay.

Hon ger verkligen kött och blod åt denna tonåring som grubblar över varför just hon fick överleva katastrofen, över sitt förflutna, över sina övernaturliga krafter som hon inte riktigt kan kontrollera och över sina känslor för en grabb (Harris Dickinson) i gänget.

Gwendoline Christie, från tv-serien ”Game of thrones”, är nästan oigenkännlig i en kul biroll, som en prisjägare ute efter att fånga in just tonåringar på rymmen.

Annars är det habilt gjord action, varken mer eller mindre.

Slutet är väldigt öppet. Fattas bara en teaser efter eftertexterna för ”Never fade”, del 2 i serien.

Jag tror aldrig den blir av. Genren är på nedgång och den här filmen halvfloppade vid USA-premiären. Men Amandla Stenberg, hon kommer bli hur stor som helst!

Här är de fem hetaste filmerna inför hösten 00:45

LÄS OCKSÅ Efter succéröstningen – här är prisutdelarna i Rockbjörnen 2018