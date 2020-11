Empatisk snyftare med filmlegendaren Loren

Sophia Loren spelar förintelseöverlevare i ny Netflix-film

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 12 november 2020 kl. 09.00

Uppdaterad: 12 november 2020 kl. 10.53

Foto: Netflix. ”Med livet framför sej”.

FILMRECENSION Sophia Loren spelar en förintelseöverlevare som tar en föräldralös afrikansk invandrarpojke under sina trasiga vingar, i en sentimental men fin film regisserad av hennes egen son.

Med livet framför sej

Regi Edoardo Ponti, med Sophia Loren, Ibrahima Gueye, Abril Zamora, Renato Carpentieri, Babak Karimi, Massimiliano Rossi.

DRAMA Den 86-åriga italienska filmlegendaren Sophia Loren gör sin första filmroll på ett årtionde i sonen Edoardo Pontis ”Med livet framför sej”.

Till grund ligger Romain Garys bok från 1975 som ett par år efter sin utgivning blev den Oscarsvinnande filmen ”Madame Rosa” med Simone Signoret, men den här gången är handlingen flyttad från 70-talets Paris till dagens Bari. En italiensk hamnstad hårt prövad av droger, prostitution, brott och flyktingkris.

Där lever förintelseöverlevaren madame Rosa (Loren), som själv gick på gatan i flera årtionden och nu tjänar sitt uppehälle genom att ta hand om andra prostituerades barn. En dag blir hon rånad på ett par ljusstakar av Momo (Ibrahima Gueye) – en föräldralös tolvåring född i Senegal – och när den godhjärtade doktor Coen (Renato Carpentieri), som tillfälligt tar hand om Momo, tvingar honom att lämna tillbaka stöldgodset och be om ursäkt till madame Rosa, lyckas han samtidigt övertala henne om att låta Momo flytta in.

Varken Rosa eller Momo är speciellt nöjda med arrangemanget. Momo håller avstånd till de andra barnen i huset, samtidigt som han gör karriär på gatorna som springpojke åt en lokal knarkboss (Massimiliano Rossi). Rosa – vars tatuerade fångnummer på underarmen barnen tolkar som någon sorts agentkod – är härjad, hård och snäsig, och försvinner med jämna mellanrum. Antingen in i sig själv eller ner till den hemliga fristad i byggnadens källare där hon gömmer sig för omvärlden. Som hon brukade gömma sig under golvbrädorna i Auschwitz som flicka.

Men sakta, i takt med att Rosas vassa kanter börjar slipas ner av ålder, dålig hälsa och plågsamma minnen, börjar ett band bildas mellan de två. Momo blir en del i den okonventionella familjekonstellationen, där även en transsexuell spansk sexarbetare (Abril Zamora) ingår. Och Rosa, för vilken religionen är viktig, ser till att Momo kommer i kontakt med sitt ursprung genom att ordna jobb åt honom hos en muslimsk matthandlare (Babak Karimi).

Vart det hela ska ta vägen är aldrig svårt att se, och vissa inslag i filmen fungerar mindre bra. Som Momos sporadiska och helt onödiga berättarröst, och ett CGI-lejon som verkar vara på villovägar från ”Lejonkungen".

Men Loren är ståtlig och perfekt för den här rollen, medan Gueye känns som en naturbegåvning. Och den som söker en enkel men empatisk snyftare som slår ett slag för godhet och förståelse över generations- och religionsklyftorna lär uppskatta ”Med livet framför sej”.



”Med livet framför sej” har premiär på Netflix den 13 november.

