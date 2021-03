Helen Mirren blir superskurk i svenskens film

Av: TT

Publicerad: 24 mars 2021 kl. 08.03

Uppdaterad: 24 mars 2021 kl. 17.14

Foto: Markus Schreiber/AP/TT Helen Mirren. Arkivbild.

FILM

Den prisbelönta brittiska skådespelaren Helen Mirren ska vara med i den kommande superhjältefilmen "Shazam: Fury of the gods". I filmen ska hon axla rollen som skurken Hespera, skriver The Wrap.

Filmen är en uppföljare till "Shazam!" från 2019 och regisseras liksom föregångaren av svenske David F Sandberg. Historien kretsar även den här gången kring tonårskillen Billy Batson, som kan förvandlas till den biffige superhjälten Shazam. Skådespelaren Asher Angel återvänder till huvudrollen som Billy medan Zachary Levi återigen spelar hans hjälte-alter ego.

"Shazam: Fury of the gods" väntas nå biograferna sommaren 2023.

