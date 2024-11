Paul Mescal: ”Jag åt massa kyckling och lyfte tunga saker”

Så kom ”Normala människor”-stjärnan i form för ”Gladiator II”

Publicerad 08.02

HOLLYWOOD. För 24 år sedan tog ”Gladiator” världen med storm.

Nu ska ”Gladiator II” försöka upprepa mega-succén.

Men den här gången är det inte Russell Crowe utan Paul Mescal från ”Normala människor” som bär hjälteglorian.

– Det är en dröm, säger den 28-årige irländaren.

Med tanke på att den första filmen om en romersk hämnare spelade in närmare fem miljarder kronor och vann fem Oscars – bland annat för bästa film och bästa manliga huvudroll – vore det naturligt att tro att Hollywood skulle ha beställt en uppföljare redan innan ettan försvann från biograferna. Men det skedde aldrig.

– Vi var alla upptagna på annat håll. Ingen tänkte riktigt på det, sa den 86-årige regissören Ridley Scott nyligen och förklarade att gladiator-sagan hamnade i bakgrunden.

expand-left helskärm Paul Mescal

Rädda att ta i uppföljaren

Men allt ändrades när den gamla ”Alien”- och ”Blade runner”-regissören anlitade sin samarbetspartner David Scarpa från ”All the money in the world” och ”Napoleon”.

– Jag upptäckte att ettan hade åldrats väl och att den verkade ha fått ett eget liv, säger Scott.

På grund av den tidigare succén var Scarpa likt andra manusförfattare rädd att ta i projektet. Men han ändrade sig efter att ha fått en idé när han och Scott hade vad regissören kallade ett ”pingpong-samtal”.

Resultatet av den idé rullas i dagarna ut på bred front på världens biografer.

Paul Mescal i "Gladiator II"

Spelar Maximus son

Tvåan är ett eko av originalet och utspelas 20 år efter händelserna i den första filmen. I centrum står Lucius Verus (Paul Mescal), son till Lucilla (danska Connie Nielsen) och den avlidne Maximus.

expand-left helskärm Denzel Washington

Efter att hans hem invaderas av romerska soldater och hans familj mördas blir han såld som slav. Vägen till frihet går via gladiatorspel. Stöd får han av Macrinus (Denzel Washington) – en vapenhandlare och ex-slav som vill ta kontroll över Rom.

– Lucius representerar något jag aldrig spelat förut. Och jag hade aldrig gjort något på den här skalan, säger Mescal på en pr-tillställning i Hollywood.

Scott har uppgett att han fann sin nya gladiator när någon sa att han borde kolla in tv-serien ”Normala människor”.

– Jag trodde inte att jag skulle gilla en romantisk dramaserie, men efter första avsnittet var jag fast.

expand-left helskärm Paul Mescal

pullquote Först hade jag en naiv ide om att spela en gladiator som såg normal ut

På frågan hur han kunde vara så säker på att Mescal skulle klara en så annorlunda uppgift svarar veteranen med 47 år bakom sig i Hollywood:

– När man kört en Formel 1-bil tillräckligt många gånger runt banan vet man hur man ska ta kurvorna.

Själv var Mescal inte lika säker.

– När jag läste manuset tänkte jag hela tiden på hur en sån person skulle kunna överleva i verkligheten.

– Först hade jag en naiv ide om att spela en gladiator som såg normal ut (skratt). Men jag insåg att det inte skulle funka.

– Jag såg Lucius som en hund, någon som kryper och klöser sig till överlevnad. Anledningen till att han gör det är inte för att han är stark eller skicklig utan för att han inte bryr sig om han lever eller dör, i alla fall inte förrän i slutet.

expand-left helskärm Paul Mescal

Sex månaders träning

Innan inspelningen drog igång ägnade irländaren sex månader åt styrketräning och fajtkoreografi.

– Jag åt massor av kyckling och lyfte tunga saker. Jag jobbade med en tränare som var på mig likt en igel, berättade han i brittisk tv.

– Jag gjorde allt han bad om men jag gillar att dricka och jag gillar att röka, så där drog jag en gräns.

Mescal lärde sig också rida och fäktas, innan det var dags för de första tagningarna.

expand-left helskärm Ridley Scott.

Ridley Scott fräste

I Los Angeles berättar han att han hade fjärilar i magen.

– Vi reste till Malta nio dagar före öppningsscenen. Jag och Pedro Pascal (som spelar korrupte generalen Marcus Acacius) hölls hela tiden i ett tält utanför stadsmurarna. Vi satt och rökte när Ridley kom in med en cigarr i mungipan. Jag var helt knäckt och han frågade om jag var nervös. Jag insåg direkt att jag inte gav honom rätt svar när han fräste, ”Your nerves are no fucking good to me”.

Även om pressen till slut la sig ställdes han inför andra utmaningar, inte minst när det gällde fajtscenerna i Colosseum.

– Vi filmade två eller tre dagar när hettan var brutal. Jag höll på med sport när jag växte upp och känner mig rätt tålig. Jag har inget emot att ta lite stryk, men det här var en helt annan dimension.

Paul Mescal i "Gladiator II"

”Jag var på gränsen att kräkas flera gånger”

Han uppger att sanden på marken var glödhet och att arenan kokade.

– Jag var på gränsen att kräkas flera gånger. Det var brutalt. Mellan varje tagning släppte jag ner isbitar längs ryggraden.

I dag uppger han att det aldrig hindrade honom från att få den kick han behövde för att ikläda sig Lucius.

– Inte för en sekund glömde jag att jag stod i mitten av Colosseum, regisserades av Ridley Scott och jobbade med massor av personer jag beundrade. Skulle sånt inte räcka för att ge mig adrenalin borde jag nog se mig om efter ett annat jobb.



expand-left helskärm Paul Mescal och Pedro Pascal i ”Gladiator II”

FAKTA Det här är ”Gladiator II” ”Gladiator II” spelades in på följande platser: Marocko: I Ouarzazate, en stad känd för ökenlandskap, återskapas det romerska imperiet.

Malta: Ön utgjorde bakgrund för många av de romerska scenerna, bland annat Colosseum.

England: I Sussex filmades några av krigsscenerna. Inspelningen påbörjades i juni 2023 och avslutades i januari 2024. Arbetet tvingades under den perioden till paus i fem månader på grund av skådepelarstrejken. Filmmakarna byggde en storskalig version av Colosseum. Det gav dem större flexibilitet och kontroll över inspelningsprocessen. Det gjorde det också lättare att skapa vissa scener och specialeffekter. Inspelningen ska enligt Hollywood Reporter ha gått loss på två till tre miljarder kronor. Läs mer