”Håkan Bråkan 2” är här – efter första filmens succé: ”Folk vill ta selfies”

Silas Strand spelar huvudrollen – men nästa film kan bli hans sista: ”Blir för gammal”

Publicerad 2024-02-08

Med cirka 330 000 sålda biobiljetter, är ”Håkan Bråkan” den mest populära svenska filmen på bio de senaste fem åren.

Nu är uppföljaren här.

– Det känns jätteroligt att en familjekomedi blir så populär. Men det har ju funnits ett sug, det finns ju filmer som har bäddat för det innan, säger Sissela Benn, 43, som spelar Håkans mamma Karin.

Ja, det finns ju ett helt universum av filmer baserade på författarduon Sören Olssons och Anders Jacobssons böcker och rollfigurer. Sedan tidigt 1990-tal har filmer, tv-serier och julkalendrar om Sune, Bert och Håkan Bråkan nått generation efter generation av unga fans med föräldrar.

– De är som maskiner, de där två författarna, skojar Fredrik Hallgren, 50, som spelar pappa Rudolf.

Tar över efter Haber och Alling

Den rollen har tidigare spelats av Peter Haber, Per Svensson och Morgan Alling.

– Jag har inte tänkt på det så mycket, utan bara gjort min grej. Att leva upp till Peter Haber… det är bara att släppa det, säger Fredrik, och fortsätter:

– Det snåla och det klantiga hos Rudolf, det har tonats ned lite grann, men det finns ju där.

– Det finns en del karaktärsdrag de har, running gags, det är roligt att det återkommer, publiken tycker om det, säger Sissela Benn.

”Det kan vara ett helvete att hämta sina egna barn på skolan”

De har spelat föräldraparet i tre filmer (2018, 2019, 2021) om storebror Sune och nu alltså i två om lillebror Håkan. De är vana att bli igenkända i just de rollerna.

– Det kan vara ett helvete att hämta sina egna barn på skolan ibland. Fast nu börjar det lägga sig lite, säger Fredrik, som ju egentligen inte tycker det är något stort problem.

Vi träffas på biografen Saga i Stockholm direkt efter förra helgens galapremiär för ”Håkan Bråkan 2”. En fullsatt salong jublar åt de äventyr som uppstår när Håkan – för andra gången spelad av Silas Strand, 11 år, han blir 12 i mars – åker på scoutläger. Han gör det motvilligt, bara för att han då ska få ett husdjur.

– Jag har aldrig varit med i scouterna och kommer nog heller inte att vara det, säger Silas.

Silas Strand är Håkan Bråkan: ”Fick ledigt från skolan”

Han är van vid att numera bli igenkänd som Håkan Bråkan.

– Det händer ju att folk vill ta selfies. Och mina skolkamrater tyckte första filmen var jättebra. Jag går i femman, men fick ledigt från skolan ett par månader för att filma.

Silas var väl förtrogen med Håkan Bråkans värld redan innan han fick rollen.

– Jag har vuxit upp med det. Lyssnat på böckerna och sett varenda film minst sju gånger.

”Roligt” att se Fredrik Hallgren lida

Han säger att han gillar sina filmföräldrar.

– De är snälla och sköter sitt jobb. Men ibland ballar de ur. Roligast var scenerna när vi skulle bada i sjön och att se honom lida, säger Silas och vänder sig mot ”pappa” Fredrik. Som försvarar sig:

– Det var svinkallt i vattnet, dyig botten, vi hade våtdräktsbyxor, men… det var max 14 grader i vattnet.

Svåraste scenen tyckte Silas var när han skulle konfronteras med en av filmens tjuvar, spelad av Anders Jansson.

– När han skulle prata med sin ljusa tjuvröst kunde jag inte hålla mig för skratt, så det blev tio omtagningar, säger han.

När jag frågar om han vill spela Håkan Bråkan i ännu en film, svarar Silas Strand, med låtsad filmstjärneattityd, på engelska:

– It’s probably going to be a ”Håkan Bråkan 3”. Tyvärr blir jag sedan för gammal.