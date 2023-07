LISTA: 6 snygga filmer att streama och hyra

Sorglig skräck, intensiv action och Oscarvärd Blanchett

Uppdaterad 08:21 | Publicerad 08:21

Aftonbladet Nöjes filmprofiler plockar ut sex bra filmer på streaming- och hyrtjänsterna som du borde se.

helskärm ”They cloned Tyrone”.

They cloned Tyrone

Tre underdogs i det slitna stadskvarteret Glen, knarkhandlaren Fontaine (John Boyega), hallicken Slick Charles (Jamie Foxx) och prostituerade Yo-Yo (Teyonah Parris) snubblar in i en omfattande konspiration. Spänning, skratt och snygg lek med retrokostymer och skitigt foto i den här "Get out"-doftande komedin, där själva konspirationen är svagaste länken. (Stefan Hedmark)

Finns på Netflix

Guy Ritchie's The covenant

Under Afghanistan-kriget räddas en amerikansk soldat (Jake Gyllenhaal) till livet av en afghansk tolk (Dar Salim). När han väl tillfrisknat beger sig soldaten tillbaka till Afghanistan för att skydda tolken från talibanerna. Inte en verklighetsbaserad historia, men inspirerad av debatten kring tolkarnas öde efter kriget. Enkel historia, men väldigt intensiv action. Regisserad av Guy Ritchie, som titeln skvallrar om. (Stefan Hedmark)

Finns på Amazon Prime Video

helskärm ”Pearl”.

En fantasifull, sorglig, rolig och blodig slasherrulle

Pearl

Skräckfilmen "X" hade (mestadels) bejublad premiär förra året. Några månader senare kom den här filmen där vi följer huvudpersonen Pearl (Mia Goth) när hon var tonåring och drömde sig bort till ett liv som filmstjärna. En fantasifull, sorglig, rolig och blodig slasherrulle, med starka färger och blinkningar till filmer som "Psycho" och "Trollkarlen från Oz". Goth är grymt underhållande. (Stefan Hedmark)

Finns att hyra

helskärm ”Tár”.

Regissören Todd Field skrev ”Tár” för Cate Blanchett, som är fantastisk i huvudrollen. Hon är en egen symfoniorkester av uttryck, och använder skickligt alla sina instrument för att spela fram ett mångsidigt porträtt av den fruktade kompositören och dirigenten Lydia Tár. Originellt filmberättande, där dramat glider ner i osäkerhet och tvivel. (Jens Peterson)

Finns att hyra

Evil dead rise

Ännu en film i den här skräckserien, som denna gång utspelas i ett nedgånget hyreshus i Los Angeles. En familj råkar ut för demonerna; här varvas blodstänk med ett djävulskt sinne för humor och ”Exorcisten”-elaka repliker från monstret. Det är gasen i botten, grisigt och roligt. Mot slutet riskerar filmen att tappa greppet, men en riktigt köttig final blir pricken över i:et. (Stefan Hedmark)

Finns att hyra, samt ingår i HBO Max utbud

I en film som känns osannolik är Bob Odenkirk rakt igenom trovärdig

Nobody

Absurt rolig och brutal actionrulle, med "Better call Saul"-stjärnan Bob Odenkirk som en till synes helt vanlig man i förorten. Men det visar sig att han har jobbat mycket hårt på att skapa den fasaden. Snart finner han anledning att explodera. Odenkirk går i Liam Neesons skor och bär alltihop – i en film som känns osannolik är han rakt igenom trovärdig. Det är en rejäl bedrift. (Stefan Hedmark)

Finns på Netflix

