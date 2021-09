En snyftare som inte riktigt når ända fram

Supernova

Regi Harry Mcqueen, med Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood, Peter Macqueen, Nina Marlin.

Dementa män är på tapeten i flera aktuella filmer.

”Supernova” handlar om att det inte är så lätt för den som är frisk och överlever sin sjuka partner heller.

Överst på listan av filmer om ämnet att se, hamnar förstås ”The father”.

Anthony Hopkins briljerar i sin Oscarsvinnande roll som den åldrade mannen som har svårt att skilja på vad som är verkligt eller inte, vem som är vem och var han befinner sig själv just i denna stund. Manusförfattaren/regissören Florian Zeller tar oss på ett snillrikt sätt också liksom med in i huvudpersonens allt mer förvirrade tankar.

En betydligt sämre film, men ändå aldrig tråkig att se, är ”Head full of honey”, där Nick Nolte spelar en man som fått Alzheimer's. Han går fullständigt bananas och tar med sitt barnbarn på en högst oansvarig road trip till Venedig. Finns att streama på flera ställen.

En road trip får vi även följa med på i ”Supernova”.

Ett par kring 60-strecket, de har varit ihop ett tjugotal år, åker runt i norra Englands Lake District. De skämtar med varandra, gnabbas, blir ibland även lite osams. De är Sam (Colin Firth), klassisk konsertpianist som mer eller mindre har dragit sig tillbaka, och Tusker (Stanley Tucci), hyfsat framgångsrik författare som inte längre får till det vid datorn. I samband med ett stopp vid en vägkrog förstår vi som tittar varför; han börjar bli dement.

Denna resa är ett sätt för dem att komma ihåg platser som varit viktiga för deras kärlekshistoria och för att hälsa på några familjemedlemmar.

I princip är ”Supernova” ett kammarspel för två personer som utspelas i och kring den skåpbil de färdas i. Den bygger på skarp dialog och hur den framförs och Firth och Tucci är inte bara bra skådespelare, de är sedan länga goda vänner och har därför ett extra naturligt samspel.

Här görs ingen poäng av att det är just två homosexuella män som ältar hur deras liv ska bli när en av dem gått in i dimman. Regissören Harry Mcqueen är heller inte ute efter att få oss att tycka synd om Tusker, utan snarare om Sam, vad det ska bli av honom när den stora kärleken inte längre finns kvar.

Alltihop berättas väldigt lågmält. Regissören hade gott kunnat skruvat upp alltihop lite till, då hade det blivit en riktigt stark snyftare.

Filmen visas på bio.

(Tips! Se även…)

… ”The father”, med en fantastisk Anthony Hopkins.

(Visste du att…)

… det var Stanley Tucci som först fick rollen och då föreslog Colin Firth som sin motspelare?